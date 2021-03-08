Праздничная акция «Цветы у моря» 8 марта проходит в Сочи

Краснодар, 8 марта. В Международный женский день в Сочи проводят акцию «Цветы у моря». Женщинам дарят розы и тюльпаны. На улицы вышел и глава города-курорта Алексей Копайгородский. Вместе со своими заместителями и руководителями городских округов он таким образом решил порадовать женщин и поздравить их с праздником.

«Был рад в этот солнечный день поделиться с сочинками и гостьями курорта положительными эмоциями, в ответ услышал много слов благодарности. Например, туристы с Урала пообещали приехать в Сочи еще раз. Я их заверил, что к следующему визиту мы проведём много работы и сделаем Сочи ещё лучше» — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram

Цветочная эстафета была передана и в другие районы. Днем к ней подключатся сотни сочинских мужчин: депутаты и сотрудники мэрии, спортсмены, правоохранители, представители казачества.



На площади у Южного мола состоялся концерт барабанщиков. В течение дня во всех районах Сочи выступят мобильные творческие бригады. У театров и домов культуры будут звучать песни, стихи и поздравления.

Ранее ФАН писал о том, что автотранспортные предприятия Сочи сделали подарок женщинам-пассажиркам к 8 Марта. Проезд в автобусах по городу и в пригород для них будет бесплатным до полуночи. Утром водители встречали их с цветами в руках.