В Сочи запретили строить многоэтажки, ФАН узнал подробности

Краснодар, 8 марта. В 2021 году в Сочи решили приостановить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Глава региона Вениамин Кондратьев уверен, что это упорядочит застройку. Сочи можно будет в дальнейшем развивать комплексно.

Сочи последние 10-15 лет активно застраивается и ранее этот вопрос не находился под жестким контролем властей. Как результат получили невероятное количество объектов точечной застройки и самостроев. В городе при этом не хватает школ, детсадов, спортивных объектов.

«Сейчас разрабатывается новый генплан Сочи, который выявит все проблемные моменты курорта, обозначит пути их решения и в целом вектор развития города. До тех пор, пока генплан не утвердят, новые разрешения на строительство многоквартирных домов выдаваться не будут. Наша общая задача — сделать Сочи максимально комфортным для местных жителей», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

В ближайшие 4 месяца эта мера начнет действовать. Эту информацию ФАН подтвердили в администрации Сочи. По новым правилам будут выдавать разрешения даже на строительство индивидуального жилья. Максимальная площадь таких объектов теперь не может быть больше 300 кв. метров. В высоту дома не должны превышать 12 метров.

Площадь хозпостроек в нашем городе не превысит 150 кв. метров. Но и здесь при проектировании этих новых объектов местные нормативы градостроительного проектирования будут обязательными, — заявил Алексей Копайгородский, глава администрации Сочи.

Новости есть и для тех, кто решит строить гостиницы в Сочи. Теперь зон, доступных для такого строительства станет значительно меньше.

«Объекты гостиничного назначения можно будет строить только в рамках договора о комплексном развитии. В этом документе будет прописано обязательное создание сопутствующей инженерной, дорожной, социальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории», — подтвердили ФАН в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии уточнили, что ограничения не распространяются уже действующие договоры комплексного развития территории. Не стоит переживать и тем, у кого есть разрешения на строительство объектов, финансирование которых ведется за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов, к примеру, социальных объектов, а также на другие масштабные инвестиционные соглашения.

Кстати, в конце прошлого года в Сочи поменяли правила землепользования и застройки — практически везде в городе и прилегающих селах запретили строить многоэтажки, а максимальная площадь индивидуальных домов ограничили в 500 кв. метров.

Ранее ФАН писал о том, что губернатор Севастополя обеспокоен тем фактом, что в город переезжает очень много россиян. Из-за этого было решено принять новый генплан. После этого город встанет на новую ступень своего развития, будут определены зоны развития, начнется строительство новых районов, дорог и других объектов инфраструктуры.