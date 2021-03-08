Общественный транспорт в Сочи стал бесплатным для женщин

Краснодар, 8 марта. Для прекрасной половины в Сочи в Международный женский день проводят праздничную акцию. Все женщины имеют право бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта, который ходит не только по городу, но и в пригород.

Таким образом с 8 Марта женщин решили поздравить автотранспортные предприятия Сочи, которые обслуживают маршруты в городском и пригородном сообщении. Инициатива исходила от руководства таких компаний. В городе-курорте их работает семь. Ежедневно на маршруты выходят около 800 водителей.

«В честь Международного женского дня для наших милых дам проезд на всех маршрутах Сочи будет бесплатным. Плату за проезд с представительниц прекрасного пола не будут брать весь день 8 марта, с 5 утра до 12 ночи», — рассказал ФАН заместитель главы Сочи Сергей Робилко.

Первые пассажирки автобусов 8 марта были приятно удивлены вдвойне. Утром водители автобусов встречали пассажирок цветами и поздравлениями.

«Это очень приятный сюрприз. Мы с дочерью специально проснулись пораньше, чтобы совершить поездку на Красную Поляну. Были очень удивлены, когда замечательный водитель не взял с нас оплату и еще подарил нам цветы», — рассказала одна из жительниц Сочи.

В администрации города-курорта ФАН рассказали, что подобная акция проходит в Сочи впервые. Возможно, что она станет традиционной.

Ранее ФАН писал о том, что в 2021 году первая партия кубанских тюльпанов отправилась на экспорт. 30 тысяч цветов отправили в Казахстан, так и вышли на международный рынок.