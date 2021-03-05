Мощные снегопады и сильные морозы ударят на Кубани в канун 8 Марта

Краснодар, 5 марта. На Кубань снова идут морозы и сильные снегопады. Но 6 марта в регионе все еще будет тепло, хотя уже начнутся осадки, поднимется ветер. По прогнозам синоптиков краевого гидрометцентра — в субботу днем в большинстве районов края пройдут дожди, мокрый снег. Ожидается его налипание на проводах и опорах ЛЭП. Порывы западного ветра могут достигать 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, местами по востоку до -5°; днем будет 10-15 градусов, на Азовском побережье немного прохладнее - от 5 до 10 выше нулевой отметки. На побережье Черного моря воздух прогреется до +12.

«Погода резко испортится в воскресенье и понедельник. Придет холодный атмосферный фронт, который резко обрушит температурные показатели в крае. По ночам будет до 6 градусов мороза, а в юго-восточных предгорьях похолодает до -13. Пройдут сильные дожди, снегопады. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Ожидается гололед», — рассказала ФАН Светлана Попова, начальник отдела гидрометобеспечения регионального ЦГМС.

Что касается дневной температуры, то ожидается «слабый плюс» — от 1 до 6 градусов тепла. А по юго-востоку и того холоднее — до минус 3. Чуть теплее, по традиции, будет на Черноморском побережье. 7 и 8 марта термометры там поднимутся до +9.

Ранее ФАН писал о том, что март в Краснодарском крае будет близким к средним климатическим показателям. Настоящее весеннее тепло в регион придет во второй половине месяца.