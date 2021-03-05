Кубанские дольщики в 2021 году получат более миллиона квадратов жилья

Краснодар, 5 марта. В 2021 году на Кубани планируется достроить 83 многоквартирных дома. Эти объекты долгое время были заморожены. Строительство остановилось из-за неблагонадежности застройщиков. Эта проблема в регионе решается уже несколько лет и находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева.

5 марта в Краснодаре прошло заседание межведомственной комиссии по этому вопросу. На ней выяснилось, что пандемия повлияла на замедление темпов строительства, тем не менее, планы по достройке проблемных объектов не меняются.

«В этом году восстановим права дольщиков по 83 проблемным объектам площадью более 1 млн кв. метров. Кроме того, постоянно проводим работу с муниципалитетами, чтобы не допустить появления новых долгостроев», – рассказал Андрей Алексеенко, первый вице-губернатор Краснодарского края.

В Новороссийске на финальной стадии находится строительство ЖК «Орион 2» и «Орион 3» на 154 квартиры. Готовность многоквартирного одного объекта составляет 85%, другого — 100%. В июне оба дома введут в эксплуатацию.

В Анапе заканчиваются работы по ЖК «Лазурный». Строительные работы завершены полностью, внутренние сети готовы на 70%, благоустройство – на 80%. Итоговую проверку там проведут в июле и, скорее всего, введут его в эксплуатацию.

Что касается Краснодара, то в апреле в краевой столице сдадут 25-этажный долгострой «Таурас-96», летом – ЖК «Армада». Две 24-этажных многоэтажки ЖК «Краснодар сити» достроят к концу 2022 года.

«В прошлом году в регионе восстановили права дольщиков более чем по 100 объектам. В планах на 2021 год завершить восстановить права более 30 тысяч владельцев квартир в 83 проблемных домах. Это 13 тысяч квартир. Из них 33 литера в Краснодаре, 22 литера в Сочи. Работа продолжается также в Геленджике, Анапе, Новороссийске, Туапсе, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее ФАН писал о том, что строительно-монтажные работы по первым 38 домам ЖСК «Остров» в Приморском крае на острове Русский закончатся уже в мае.