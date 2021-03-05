Новороссийский морской торговый порт заплатит штраф за загрязнение Черного моря

Краснодар, 5 марта. «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) оштрафован за загрязнение Черного моря угольной пылью. Суд принял решение удовлетворить исковые требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. Истец просил взыскать с ответчика 9 млн 173 тыс рублей.

Основанием для обращения в суд стал факт загрязнения акватории морского порта в Новороссийске. Большое количество угольной пыли попало в море при погрузочно-разгрузочных работах на одном из причалов.

В материалах дела имелось экспертное заключение «ЧерАзтехмордирекции». Специалисты установили, что пыль, которой была морская вода, является отходами IV класса опасности. Установлено, что общая площадь, пострадавшая от продуктов перегрузки угля, составила 600 кв. метров.

Также известно, что по этому факту в прошлом году компания и виновное должностное лицо были оштрафованы суммарно на 250 000 рублей.

Штрафовали НМТП и ранее. Например, в начале во время внеплановой проверки на предприятии было выявлено 17 нарушений природоохранного законодательства. За это пришлось заплатить 2,4 млн рублей.

В 2018 году Росприроднадзор оштрафовал морской порт на 1,2 млн рублей. Тогда, как и сейчас инспекторы обнаружили загрязнение моря угольной пылью. На поверхности воды образовывались пятна, уборка не производилась.

Ранее ФАН писал о том, что еще одной компании придется заплатить штраф за загрязнение Черного моря. В тот раз в него попали плавающие доски, ветки, бутылки, пакеты и зерновая шелуха.





