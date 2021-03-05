СК узнал мотив охотника, застрелившего инспектора минприроды на Кубани

Краснодар, 5 марта. Убийцу инспектора охотнадзора задержали в Гулькевичском районе. Им оказался 54-летний ранее судимый мужчина. Следователи выяснили, что 2 марта задержанный находился в лесу, куда с проверкой приехал инспектор минприроды. Злоумышленник пришел на охоту.

«Он был обнаружен инспектором, который потребовал остановиться и положить на землю ружье, но тот стал уходить. В результате конфликта подозреваемый дважды выстрелил в сторону мужчины, причинив ему огнестрельное дробовое ранение грудной клетки. В результате полученных травм он скончался, а злоумышленник забрал с собой ружье погибшего, и скрылся», — рассказала ФАН Наталья Трифанова, старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону

В краевом СКР подчеркивают, что несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, очень быстро удалось установить личность подозреваемого. Это стало возможным при тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУВД по краю.

С подозреваемым уже проведена проверка показаний на месте, совсем скоро рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Ранее ФАН писал о том, что 43-летний мужчина был государственным инспектором охотнадзора министерства природных ресурсов края. Он выехал в угодья, откуда позвонил коллегам, а позже перестал выходить на связь. Сослуживцы начали самостоятельно искать пропавшего и обнаружили его на окраине поселка Подлесного.