Кубанские тюльпаны к 8 Марта выходят на экспорт, ФАН узнал подробности

Краснодар, 5 марта. В Краснодарском крае работают десятки, если не сотни различных питомников растений. Но актуальными перед 8 Марта всегда будут те, где выращиваются тюльпаны. ФАН решил узнать, есть ли среди кубанских цветоводов те, кто отправляет свой «продукт» на экспорт? Поиски таковых привели нас в Белореченск. Там, в тепличном хозяйстве уже около 30 лет выращивают исключительно тюльпаны и только к Международному женскому дню.

Работают в нем всего два человека. Они и агрономы, и реализаторы, сами себе хозяева и родственники. Дядя и его племянница.

Карина Катеринюк рассказывает, тюльпанами здесь занималась еще ее прабабушка. Можно сказать, семейный бизнес, дело всей жизни. В последние годы выращивают примерно 150 тысяч тюльпанов в сезон. Сортовое многообразие просто поражает — более 40. Абсолютно разные и не всегда похожие. В планах, естественно, увеличение оборотов. Работы здесь не боятся, тем более, знают как делать ее правильно.

Путь луковицы для тюльпана далекий. На Кубань она поступает прямиком из Нидерландов. Для того, чтобы осенью заложить основу для «цветочного урожая» работу надо начать весной. В это время оформляется заказ на посадочный материал у зарубежных партнеров. В ноябре груз приходит в Россию, начинается плотная работа. Сначала, для укоренения, луковицы отправляют в морозильную камеру. Затем начинается "посадка" — их отправляют на иголки, метод популярный, современный. Называется гидропоника. С помощью такой технологии цветы вырастают высокими, мощными и красивыми.

«В январе луковицы отправляются в теплицу. Начинаем, естественно, с тюльпанов поздних сортов, затем переходим к тем, у которых средний срок созревания, потом в ход идут ранние сорта тюльпанов. У нас технология отработана годами, за это и клиенты ценят», — делится с ФАН Карина Катеринюк.

Действительно, если судить по географии отправки белореченских тюльпанов, то клиентская база создавалась действительно годами. Чаще всего тюльпаны увозят фурами — в Сургут, Когалым, Новый Уренгой. Отправляются цветы и в Центральную Россию, на Урал, в Сибирь и даже самолетами в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. В этом году 30 тысяч цветов отправили на экспорт в Казахстан, так и вышли на международный рынок.

Цена на тюльпаны очень зависима от курса евро. Дело в том, что пока луковицы приедут из Нидерландов, они могут подорожать. Потому что от момента заказа (весной), до момента получения (осенью) проходит много времени. В прошлом году их пришлось покупать по очень высокой цене. Это сказалось и на итоговой стоимости тюльпанов сезона 2021 года.

«Цена за штуку у нас составляет 30–40 рублей. В этом году пришлось повысить стоимость примерно на 20–25%. Но деваться некуда, продолжаем работать и радовать теперь уже не только российских женщин. Возможно, в следующем году по более низкому курсу купим, а значит и у нас цены снизятся», — уточняет Карина Катеринюк.

Если говорить о ценах на цветы в розничных магазинах, то в Краснодарском крае они довольно низкие в сравнении с другими регионами. Тюльпаны можно купить от 40 рублей за шутку, самые дорогие по 100 рублей. Мимозу продают по 50 рублей, а за розы просят до 120-150 рублей за штуку. Есть и недорогие — по 40-60 рублей. Никакого ажиотажа продавцы не отмечают. Напротив, говорят что пока и праздник-то не ощущается.

«В прошлом году в это время торговля шла бойко. В этом — пока тишина. Не знаю, может 6–8 марта народ пойдет. Но сегодня выручка низкая. Время еще есть, думаю, что наверстаем», — говорит Ирина Шишкина, продавец цветочного рынка.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодаре перед праздниками решили увеличить количество торговых точек, где можно приобрести цветы. С 6 по 8 марта дополнительно откроют 43 павильона. Они будут размещены во всех микрорайонах города и даже в пригороде. Там будут оборудованы мобильные торговые места, оснащенные столом, который можно оперативно убрать после работы работы. В период ограничений по коронавирусу предприниматели и покупатели обязаны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Важно, чтобы на рабочем месте были дезинфицирующие средства.