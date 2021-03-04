Более 40 временных «цветочных» точек откроют в Краснодаре в преддверии 8 Марта

Краснодар, 4 марта. В Краснодаре мест, где можно купить цветы — достаточно. Только вот спрос на них перед Международным женским днем возрастает кратно. Поэтому в городской администрации приняли решение временно увеличить число торговых павильонов с цветами.

С 6 по 8 марта дополнительно откроют 43 торговые точки, где можно купить живые цветы. Они будут размещены во всех микрорайонах города и даже в пригороде.

«Предприниматели обратились в управление по местам размещения временных точек. Все предложения мы изучили, исключили те места, где неподалеку есть цветочная ярмарка, либо другое место, где можно приобрести цветы», — рассказали ФАН в городском управлении торговли и бытового обслуживания населения

По факту выбрали 43 адреса. Там будут оборудованы мобильные торговые места, оснащенные столом, который можно оперативно убрать после работы работы.

Всех предпринимателей проконсультировали по организации торговли в период ограничений по коронавирусу, необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции. Важно, чтобы на рабочем месте были дезинфицирующие средства.

Добавим, что в Краснодаре постоянно работают четыре ярмарки по торговле цветами. Есть и несколько других точек — в составе сельхозярмарок. На помощь приходят и десятки цветочных магазинов в разных районах города.

Ранее ФАН писал о том, что через российско-абхазскую границу в этом году прошла рекордная партия мимозы, последний раз такие объемы цветов ввозились в Россию пять лет назад. Скорее всего будет побит и этот рекорд, так как 5 и 6 марта может быть провезено еще несколько десятков тонн груза.