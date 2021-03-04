Краснодарка «купилась» на уловки телефонных мошенников и потеряла 400 тысяч рублей

Краснодар, 4 марта. Следователи краснодарской полиции возбудили уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. В результате действий злоумышленников жительница краевой столицы лишилась 400 тысяч рублей.

29-летняя девушка рассказала полицейским, что с разных номеров ей позвонили мошенники, которые представились сотрудниками нескольких банков. Они рассказали ей, что неизвестные пытаются оформить на ее имя два кредита по 400 000 рублей каждый.

«Лже-менеджеры уведомили краснодарку об активированной на ее устройстве связи функции переадресации входящих звонков и сообщений, из-за чего она не получала оповещения о так называемой подозрительной активности по финансовым операциям», — рассказал ФАН Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД России по Краснодару.

Телефонные переговоры с мошенниками длились восемь часов, за это время они убедили потерпевшую перевести на указанный ими расчетный (резервный) счет в стороннем банке все ее средства. Кроме этого, они попросили срочно, в онлайн режиме оформить кредит, снять деньги в ближайшем банкомате и тоже перевести их на этот счет. Они заверили девушку, что эти действия точно обеспечат сохранность денег и преступники не смогут довести свой умысел до конца.

«Для убедительности заявительнице поступил звонок от якобы сотрудника полиции, подтвердившего полученную информацию. При этом он настоятельно рекомендовал выполнять все рекомендации последних. Всего заявительница перевела телефонным мошенникам более 400 тысяч рублей», — уточнил Артем Коноваленко.

Во время разговора мошенники применяли разные психологические методы воздействия: сопереживание, угрозы уголовной ответственностью за не содействие, беспокоились за уровень зарядки на телефоне и другие.

Также выяснилось, что номер телефона, с которого поступил звонок от «сотрудника полиции», совпадает с официальным контактом одного из отделов полиции в другом регионе России. Это доказывает то, что злоумышленники использовали современные технологии в виде подменных номеров.

В полиции добавили, что сейчас по данному факту проводятся оперативно-розыскные и специальные технические мероприятия. Стражи правопорядка пытаются установить личность и местонахождение злоумышленников.

Ранее ФАН писал о том, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян. Они рассылают письма под видом сообщений от портала «Госуслуги» по социальным выплатам, которые потом ведут на фишинговые сайты.