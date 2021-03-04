Водитель КамАЗа засыпал пятилетнюю девочку перегноем на Кубани, ребенок скончался

Краснодар, 4 марта. В полицию Динского района 2 марта поступило сообщение о гибели 5-летней девочки во дворе одного из частных домов в станице Старомышастовской. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели 5-летней девочки установлена причастность к причинению ей смерти по неосторожности 40-летнего водителя КамАЗ», — рассказала ФАН Наталья Трифанова, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Об этом стало известно 4 марта. А сама трагедия случилась вечером 2 марта. 40-летний мужчина на автомобиле КамАЗ привез перегной в частный двор на улице Садовой. Когда он его выгружал, во дворе рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина дома, на которую и упала земляная смесь.

«Родители, обнаружив пропажу ребенка начали искать его самостоятельно. Тело ребенка без признаков жизни они нашли под завалом земляной смеси», — добавили в беседе с ФАН в региональном СКР.

Судебно-медицинское исследование подтвердило, что причиной смерти ребенка асфиксия дыхательных путей инородными массами. Добавим, что семья погибшей девочки характеризуется положительно.

Сейчас по уголовному делу идут следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.