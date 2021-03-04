Рекордсмен-долгожитель из Геленджика стал самым взрослым водителем в России

Краснодар, 4 марта. Иван Иванович Курбаков живет в курортной Архипо-Осиповке (территория городского округа Геленджик). В январе ему исполнилось 100 лет, из которых более 60-ти он крутит баранку автомобиля. Сначала был «Запорожец», потом «Ока», а сейчас Mitsubishi Pajero Pinin - довольно удобный и комфортабельный трехдверный паркетник. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с рекордсменом-долгожителем и узнал, как сложилась его судьба.

«На нем хоть куда, но сейчас далеко не езжу, так, по делам. В магазин, здесь по Архипо-Осиповке. Но и в Геленджик тоже езжу, — рассказал Иван Курбаков, делясь впечатлениями от своей иномарки. — Надо посмотреть, когда там у меня первые права появились. Не помню, может лет 60–65 назад».

Родился Иван Иванович в 1921 году, в Брянской области. В 1940-м был призван в армию из Донецка, служил в Черноморском флоте. Великая Отечественная война застала его в Одессе на корабле «Днепр», потом моряки были переброшены в Новороссийск, Туапсе и Севастополь. Отчетливо Иван Иванович помнит и день начала войны.

«Это был выходной, мы хотели прогуляться по Одессе. Гладили брюки. И только решили идти, как в двенадцать часов по радио начал говорить Молотов: «Началась война! Немец нарушил нашу границу». Поход в город пришлось отложить. Война для меня закончилась рано, получил ранение 22 февраля 1942 года при обороне Севастополя, — говорит Иван Иванович, добавляя, что жалеет только об одном — что не дошел до Берлина.

Помешало этому серьезное ранение в ногу. Носилок не было, на шинели его отнесли в санчасть. Ногу перетянули пехотинским ремнем. Раненым не могли оказать внимание несколько часов из-за ожесточенных боев. Пролежал он так с утра до вечера. Затем в грузовой машине медики повезли раненых в госпиталь. Во время поездки у него открылось сильное кровотечение, думали, что его уже не спасут. Помощь ему оказали в госпитале, прямо в скалах Инкерманской долины. Там он остался без ноги.

Потом было много других госпиталей. Домой возвращаться было нельзя, город был занят немцами. Иван Иванович поехал в Ташкент, затем в Алма-Ату. Там у него никого из знакомых не было. На костылях он подошел к остановке, там завел разговор с двумя девушками, которые впоследствии позвали нового знакомого к себе домой. В нем было очень много людей, но при этом Ивана Ивановича приняли как родного. Эти дни и людей, которые дали ему крышу над головой, ветеран вспоминает с особой теплотой.

После войны наш герой объехал много городов в России, чтобы выбрать место жительства, исколесил и все Черноморское побережье. В 1979 году его семья поселилась в Архипо-Осиповке, где счастливо живет уже более 40 лет. По поводу «водительского рекорда» Иван Иванович говорит с улыбкой в голосе.

«Это мой друг-моряк, старший мичман Владимир Павлович Залужный все это организовал. Рекорд был зафиксирован еще в прошлом году, за пару месяцев до моего векового юбилея», — говорит Иван Курбаков.

Ветеран войны и в 100 лет — активный участник жизни курортного поселка. Ведет домашнее хозяйство, рассказывает школьникам о военных годах. Ежедневно занимается зарядкой, в прошлом он и вовсе мастер спорта по гимнастике, преуспел в боксе и борьбе.

На днях он получил сертификат «Книги рекордов России». Документ гласит, что Иван Курбаков стал рекордсменом за наибольший возраст водителя транспортного средства категории «В» в России. Такое достижение отмечено записью №3245 в книге рекордов.

«Поздравляем Ивана Ивановича с этим достижением и от всей души желаем ему крепчайшего здоровья и долгих лет жизни!» — добавили в беседе с ФАН в администрации Геленджика.

Ранее ФАН рассказывал про еще один рекорд, установленный в Геленджике. Житель города-курорта устроил зимний заплыв в море. Для того, чтобы стать рекордсменом, ему нужно было проплыть 1852 метра — одну морскую милю. Но из-за сильных волн в бухте его постоянно сносило. Почти за 44 минуты он проплыл более 3,4 км. Температура морской воды в тот день была меньше 10 градусов.