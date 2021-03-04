Инспектора охотнадзора застелили на Кубани, ФАН узнал подробности

Краснодар, 4 марта. В полицию Гулькевичского района 3 марта поступило сообщение о том, что в лесу обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

«43-летний мужчина был государственным инспектором охотнадзора министерства природных ресурсов края. Он выехал в угодья, откуда позвонил коллегам, а позже перестал выходить на связь. Сослуживцы начали самостоятельно искать пропавшего и обнаружили его на окраине поселка Подлесного. В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибшего зафиксированы огнестрельные дробовые ранения грудной клетки», — рассказала ФАН Наталья Трифанова, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Уже назначена судебно-медицинская, криминалистические экспертизы, устанавливаются мотивы преступления. Идет поиск преступника. Расследование уголовного дела продолжается.

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