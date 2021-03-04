Туристический ретро-поезд начнет колесить по побережью Черного моря

Краснодар, 4 марта. Жители и гости Кубани с 6 по 8 марта смогут совершить увлекательное путешествие в Абхазию на необычном поезде. На нем они смогут проехать по маршруту из Туапсе в Гагры.

Во время движения по маршруту экскурсионный поезд «Сочи» остановится во всех популярных курортных центрах Кубани и Абхазии.

«Поезд сформировали из комфортабельных вагонов. Интерьеры оформили в стилистике 70–80-х годов XX века. В дороге пассажирам предложат попробовать блюда советской и национальной абхазской кухни, приобрести сувениры с советской символикой и заранее выбрать экскурсионные программы, которые доступны на станциях», — рассказали ФАН в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Отметим, что этот поезд уже работал в летнем сезоне 2020 года. Полностью маршрут займет шесть часов в один конец. Из Туапсе он будет отправляться утром, а возвращаться около полуночи. Сесть в вагон можно не только на станции отправления, но и на любой промежуточной — в пути следования состава.

Как уточнили в региональном минкурортов, вагоны полностью соответствуют современным требованиям. Там есть кондиционеры, предусмотрена возможность подзарядки гаджетов.

С августа прошлого года на этом поезде проехали 25 тысяч человек. Примерно 40% из них — туристы в возрасте старше 40 лет. Молодежь тоже проявляет интерес к этому поезду и его маршруту. Количество пассажиров до 30 лет превысило 7 000 гостей.

Ранее ФАН рассказывал о том, что Ростуризму поручили разработать стандарт оказания услуг по системе «все включено». Стандартизация системы пройдет для обеспечения удобства для туристов. Сейчас отели и гостиницы российских курортов предоставляют услуги по этой системе по-разному. В некоторых местах туристы могут питаться лишь пять раз в день, в других гостиницах постояльцам разрешено есть 24 часа в сутки. Также отличаются подходы по предоставлению туристам спиртных напитков.