Депутат из Туапсе попался на двух эпизодах мошенничества

Краснодар, 1 марта. Народного избранника из Туапсинского района Краснодарского края подозревают сразу в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Если его вина будет доказана — он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.

Мужчина был соучредителем управляющей компании, она вела деятельность по управлению жилым фондом. Более пяти лет назад он предложил местной жительнице стать гендиректором компании. Схему обрисовал такую: управлять организацией будет он сам, а женщина должна вести контроль качества клининговых работ и подписывать документы.

Позже он начал давать ей указания получать в кассе деньги под отчет. Говорил, что для развития компании и погашения долговых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями. Но складывал их себе в карман. Новоиспеченный гендиректор естественно ничего об этом не знала.

«Также мужчина лично получал в кассе деньги, давая указания директору подписывать расходные кассовые документы. В результате он незаконно завладел более 6,2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали ФАН в пресс-службе краевого СКР.

Но на этом он не остановился. Теперь уже фигурант уголовного дела давал указания женщине подписывать акты приемки выполненных работ за якобы оказанные клининговые услуги подконтрольной им организацией. Догадаться не сложно, что сами работы не выполнялись, но по факту перед этой организацией образовалась крупная задолженность.

Дальше он придумал еще один способ обогащения. Он потребовал, чтобы счета, которые выставляли ресурсовики, оплачивались частично. Позже от имени подконтрольной организации подозреваемый инициировал подачу иска в суд, решив взыскать с управляющей компании более 10 миллионов рублей и неустойку за работы, которые не выполнялись. Суд встал на его сторону и обязал УК оплатить долг.

«Компания лишилась возможности перечислять деньги собственников квартир на оплату коммунальных услуг по назначению, поскольку все поступающие на расчетный счет денежные средства перечислялись подконтрольной фигуранту компании», — добавляют в краевом следкоме.

Таким образом, с декабря 2018 по апрель 2019 года по исполнительному листу на счет подконтрольной ему организации поступило более 5 млн рублей. Деньги он присвоил себе.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, совсем скоро депутату будет избрана мера пресечения.

Ранее ФАН сообщал о том, что суд арестовал депутата областной думы Сахалина на два месяца. Дмитрия Пашова задержали во время его командировки в Хабаровск в пятницу, 26 февраля. По данным СМИ, депутата вызвали на допрос по старому делу, срок которого уже истек. Но обвинение ему было предъявлено по делам обвиняемого в организации убийства бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королем».