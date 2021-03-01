«Золотые букеты» из Абхазии рекордными объемами ввозят в Россию

Краснодар, 1 марта. В феврале 150 грузовых автомобилей ввезли в Россию более 187 тонн мимозы. Это рекордное значение за последние пять лет. Дело в том, что первые партии этих цветов «пошли» через российско-абхазскую границу еще в начале февраля. Это примерно на две недели раньше обычного. В ближайшие дни, перед праздником 8 Марта, через границу могут провезти еще около 75 тонн цветочного груза.

«Из-за похолодания и дождей на неделю поставки мимозы были приостановлены. На сегодняшний день цветочная продукция ввозится по мере сбора урожая. Уже поданы декларации на товары, в соответствии с которыми планируется ввезти до 265 тонн мимозы. Это на 50% больше, чем в прошлом году и почти в три раза больше, если сравнить с показателями 2018 года», — рассказала ФАН Марина Жупанова, пресс-секретарь службы по г. Сочи Краснодарской таможни

Специалисты уточняют, что общее количество ввезенной мимозы будет зависеть от погоды. Все таможенные операции проходят ускоренно, потому что мимоза — это скоропортящийся товар. Кроме этого, она требует особых условий хранения и перевозки. Для этого хрупкие цветы упаковывают герметично, везут при соблюдении температурного режима, чтобы груз не испортился.

Добавим, что если провозить мимозу незаконно — можно получить крупный штраф. Однако, любой желающий может взять с собой не более 15 кустов. Больше нельзя — или придется декларировать. В пресс-службе сочинской таможни уточнили, что за февраль было возбуждено 18 таких дел. Специалисты ведомства пресекли незаконный ввоз более 1,5 тонн мимозы.