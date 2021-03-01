Приезжая в пьяном угаре задушила 99-летнюю старушку на побережье Черного моря

Краснодар, 1 марта. В Геленджике следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Костромской области. Ее подозревают в убийстве 99-летней пенсионерки. Трагедия произошла 25 февраля, в тот день подозреваемая продолжала праздновать День защитника Отечества вместе со своим сожителем.

Женщина арендовала комнату в гостевом доме в селе Кабардинка. По соседству жила и старушка, только в своем доме. Они были знакомы. Подозреваемая некоторое время за деньги помогала бабушке по хозяйству. После того, как сожитель уснул, костромичка отправилась в гости к пенсионерке.

«В процессе общения они поругались и злоумышленница стала душить пенсионерку. Сначала подушкой, а потом поясом от халата. После убийства, убедившись,что дело доведено до конца, она стала искать деньги в доме. Нашла 35 тысяч рублей, с ними и скрылась», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального СКР.

Утром 26 февраля погибшую обнаружила сиделка, которая вызвала полицейских. По результатам судебно-медицинского заключения, причиной смерти стала асфиксия. Долго «бегать» от полицейских подозреваемая не смогла, в этот же день ее задержали в Ростове-на-Дону. Сейчас следователи готовят обращения в суд с просьбой заключить женщину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что по этой статье убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о том, что четыре человека были найдены убитыми в Нижегородской области. Сообщение о массовом убийстве поступило в экстренные службы 28 февраля около 17:00 (по московскому времени). Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили бездыханные тела бабушки и дедушки, их невестки и ее маленького сына. Выяснилось, что убийство имеет криминальный характер.