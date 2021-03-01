Общественные туалеты сделают бесплатными для жителей и гостей Краснодара

Краснодар, 1 марта. Работу общественных туалетов в столице Кубани обсудили на еженедельной планерке в мэрии города. Еще в прошлом году глава Краснодара поручил разобраться в вопросе. Поводом для этого послужили справедливые замечания от жителей и гостей города по работе стационарных туалетов в местах массового пребывания людей — парках, скверах, зеленых зонах.

Всего в Краснодаре размещено 11 автономных туалетных модулей, они находятся на балансе городского «Управления коммунального хозяйства и благоустройства». Уже 2 марта будет определен подрядчик, который по контракту будет оказывать услуги населению. Сейчас идут электронные торги, по их итогам контракт заключат до конца года.

«Обслуживание автономных модульных туалетов будет осуществляться с 15 марта по 31 октября ежедневно с 8:00 до 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — ежедневно с 10:00 до 20:00. Посещение всех автономных туалетных модулей будет бесплатным для всех категорий горожан», — рассказал ФАН Владислав Белый, директор департамента городского хозяйства и ТЭК

Мэр Краснодара Евгений Первышов попросил работать над этим вопросом дальше. Для города с населением в миллион человек и постоянным высоким потоком туристов, такого количества автономных туалетных кабин мало.

«Посмотрим и по другим территориям с массовым пребыванием граждан — надо расширять сеть таких муниципальных помещений. Мы в состоянии на сегодняшний день предоставлять эту услугу бесплатно, не такая это большая затратная часть. Жителей и гостей кубанской столицы этим видом услуги мы должны обеспечить в течение этого года», — заявил Евгений Первышов

На следующий год градоначальник попросил внести дополнительные предложения по развитию сети общественных туалетов в Краснодаре.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодаре построят крематорий. Этот проект в городе хотят реализовать с 2015 года. Теперь же найден инвестор. Строить объект будут на территории нового городского кладбища, которое находится возле хутора Копанского.