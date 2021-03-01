За три месяца курорты Кубани приняли 2 млн гостей, ФАН знает подробности

Краснодар, 1 марта. На Кубани увеличивается туристический поток. За три зимних месяца в регионе отдохнули около 2 млн человек, если сравнить этот показатель с аналогичным периодом прошлого года, то рост составляет 7%.

«Наш санаторно-курортный комплекс уже научился работать в новых условиях, в отелях и гостиницах соблюдаются все антиковидные требования. И по итогам трех зимних месяцев мы уже видим рост турпотока в Краснодарский край. В регион приехали порядка 2 млн человек – почти на 7% больше, чем прошлой зимой», – рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Больше всего гостей с декабря по февраль по традиции посещают горный кластер Сочи. Отели и гостиницы зимой там были заполнены на 70%, а в праздники загруженность объектов разрешения была более 90%. В целом на побережье Черного моря было забронировано 60% номерного фонда, на Азовском побережье — свыше 30%, в степной зоне и предгорьях – 42%.

«Эти показатели говорят о том, что не только Сочи или Геленджик, но и наши небольшие курорты, к развитию которых мы приступили совсем недавно, тоже начинают уходить от понятия «сезонности». Инвесторы сегодня готовы вкладывать в развитие бальнеолечения, в создание современных комфортных курортов близи горячих источников», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Отметим, что Кубань может предложить самый разнообразный отдых в любое время года. К примеру, по системе «все включено» работают отели высокого класса. Есть большой выбор экскурсионных маршрутов и горнолыжные трассы, которые отвечают всем мировым стандартам.

Ранее ФАН писал о том, что Кипр останется недоступным для посещения российскими туристами. Дело в том, что власти республики составили новый реестр деления стран на группы, в основе которого лежат данные о складывающейся там эпидемиологической ситуации. Официальный перечень опубликовало Министерство здравоохранения Кипра. Согласно списку, Россию внесли в «серую» группу стран. Таким образом, прилететь на остров смогут только определенные категории граждан. Ориентировочно в этой категории наша страна останется до 1 апреля.