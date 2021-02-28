В Краснодаре и Сочи отменили забег в розовых юбках Beauty Run

Краснодар, 28 февраля. На Кубани решено отменить популярный забег Beauty Run-2021. Ранее его планировали провести к 8 Марта в Сочи и Краснодаре. Участникам вернут деньги за оплаченные слоты.

На такой шаг организаторов вынудила ситуация, в которую они попали неделю назад. В канун 23 февраля администрация города с подачи Роспотребнадзора запретила проводить еще один массовый забег. Hard Run должен был пройти 21 февраля, но 20-го, когда все было готово к старту, а участники приехали из нескольких городов России, стало известно, что мероприятие не состоится из-за ковидных ограничений. Его перенесли в онлайн формат.

«Сейчас ведется разбирательство правомерности этих действий и применяются меры по предотвращению подобного в дальнейшем. Мы не можем рисковать вашими ожиданиями и приняли решение отменить полюбившийся всем Beauty Run-2021, вернув 100% оплаченных средств за слоты», — рассказали ФАН организаторы забега.

Отметим, что в регионе до 14 марта продлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Жители края обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. А число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек», — подтвердили ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, что ежегодно легкий забег Beauty Run собирал сотни участниц, которые в розовых юбках бежали дистанцию в три километра. Он не имел ничего общего с профессиональным спортом, для участия было достаточно хорошего настроения.

«С нашей стороны мероприятие полностью готово: сшиты юбочки, изготовлены медали–кулоны, укомплектованы стартовые пакеты от партнеров. Уверены, пройдут эти антибеговые времена, и мы сможем провести самый лучший женский забег в истории», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее ФАН писал о том, что в Прикамье пройдут экстремальные забеги на трамплин. Мероприятие запланировано на 22 мая в Чайковском Пермского края. Мировая серия Red Bull 400 пройдет там уже в пятый раз. Задача — подняться на 400-метровый трамплин, имеющий уклон в 35 градусов. В среднем бегуны преодолевают дистанцию за 5-8 минут.