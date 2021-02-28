15-летняя девочка выпала из окна школы в Краснодаре

Краснодар, 28 февраля. 15-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. ЧП случилось еще 25 февраля в школе №61, она находится в краснодарском хуторе Ленина.

Известно о происшествии стало только сегодня из социальных сетей. Школьнице удалось выжить, с тяжелыми травмами она госпитализирована в больницу.

«По факту данного происшествия проводится проверка. Собранные материалы переданы в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия законного решения», — рассказал ФАН Артем Коноваленко, официальный представитель МВД по Краснодару

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Опрашивают учеников и сотрудников школы. Уточняется, что девочка из полной семьи, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.

В СК РФ по Краснодарскому краю пока информацию не комментируют.

Ранее ФАН писал о том, что выпавшая с седьмого этажа первоклашка вернулась домой своим ходом. Трагедия в Ярославле произошла 25 февраля в одном из домов по улице Малая Техническая. Многодетная мать кормила младшего ребенка и не заметила, как его сестра выпала из окна.