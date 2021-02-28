В Адыгее начали готовиться к паводку, ФАН узнал подробности

Краснодар, 28 февраля. В Адыгее уже провели ряд предупредительных мероприятий. С 1 марта в регионе развитие паводковой ситуации будет контролироваться ежедневно. В этом году ситуацию могут осложнить небывалые осадки, которые прошли в феврале. О готовности к паводку говорили на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В Адыгее работает комплексная система экстренного оповещения населения, Для этого используются теле- и радиоканалы, муниципальные телестудии. Жителей оповещают о вероятных ЧС с помощью СМС. Внедрена также и геоинформационная система «Прогноз и оценка развития паводковой ситуации на реках республики, расчет рисков при аварии на гидротехнических сооружениях», ее используют для получения краткосрочных прогнозов.

«Мы сформировали группировку сил и средств в составе почти 5000 человек и свыше 1300 единиц техники. С 1 марта по 30 июня 2021 года будет осуществляться ежедневный контроль за развитием паводковой обстановки. Будут работать 19 оперативных групп во всех городах и районах региона», — рассказал ФАН врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Станислав Плющенко.

Создаются модели развития паводковой ситуации, они позволят заблаговременно прогнозировать обстановку и принять решения по защите населения и территорий. Над этим работают учащиеся технопарка «Кванториум». Планируется, что до конца 2021 года этот вопрос будет закрыт.

В регионе также определили зоны возможного затопления, там запретили строить жилые дома и объекты капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий.

«В 2020 году на противопаводковые мероприятия направлено более 110 млн рублей средств республиканского и федерального бюджетов. На эти деньги построена защитная дамба на реке Лаба в районе села Вольное, капитально отремонтирована дамба на реке Фарс в аулах Пшичо, Кабехабль, Хатажукай, провели капремонт такого же объекта на реке Псенафа в районе села Еленовское и на реке Белая в поселке Победа», — рассказал ФАН начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республике Адыгея Сергей Колесников.

Он отметил, что гидротехнические объекты в республике постоянно ремонтируются. Специалисты выполнили еще одну из важных задач - расчистили русло реки Гиага в Майкопском районе. Это позволит снизить возможный риск подтопления. До начала паводка проведут обследование потенциально опасных сооружений и водных объектов.

На заседании также отметили, что в 2020 году за 38 млн рублей отремонтировали дамбу на реке Лаба в районе аула Кошехабль. В этом году разработают проектно-сметную документацию для расчистки русла р. Белая в границах Майкопа.

Добавим, что при взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов в регионе составлена и отрабатывается дорожная карта по решению проблемных вопросов в сфере защиты от паводков.

Ранее ФАН рассказывал о том, что активную подготовку к паводку начали в Тульской области. Там создали специальную рабочую группу. Для безаварийного пропуска паводковых вод специалистами проводится очистка прибрежной полосы и русел рек у низководных мостовых переездов от мусора и валежника. Очищаются дренажные системы от наледи. Приводятся в порядок гидротехнические сооружения.