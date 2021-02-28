В Краснодаре из-за сильных дождей на улицы вышла спецтехника

Краснодар, 28 февраля. Минувшей ночью в столице Кубани прошли дожди, идут они и сейчас в нескольких районах города. Синоптики сообщают, что до конца суток ситуация не улучшится. Напротив, ожидается усиление осадков. Они сохранятся и в понедельник.

По решению администрации города на дежурство вывели 20 единиц водооткачивающей техники. При необходимости задействуют 10 мотопомп.

«Ситуацию на улично-дорожной сети отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города, чтобы при необходимости направить технику для устранения подтоплений», — прокомментировали ФАН в пресс-службе мэрии Краснодара

В режим повышенной готовности переведены специалисты городской службы спасения и МЧС.

Ранее ФАН писал о том, что в марте температура воздуха на Кубани будет около нормы. Но многим жителям региона первый месяц весны может показаться холодным. А в сильных снегопадах и морозах, которые пришли в край в феврале метеорологи винят ультраполярное вторжение. Воздух в регион прямиком поступал из Арктики.