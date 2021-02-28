Житель Геленджика установил рекорд России по зимнему заплыву

Краснодар, 28 февраля. В бухте Геленджика установлен рекорд России по одиночному зимнему заплыву. Его установил житель курорта Иван Пимонов. Плыл он без ластов и гидрокостюма. Несколько сотен зрителей пришли на центральный пляж города-курорта, чтобы поболеть за пловца.

До заплыва Иван вместе с геленджикскими «моржами» провел небольшую тренировку. Чтобы установить рекорд России ему надо было проплыть одну морскую милю — 1852 метра. В этот момент в бухте были сильные волны, спортсмена постоянно сносило в сторону, из-за этого он провел в воде 43 минуты и 58 секунд. За это время он преодолел дистанцию почти вдвое больше — 3,41 км — и финишировал на Тонком мысе. Оттуда на стартовую точку его привезли на катере. Как скоро будет побит столь серьезный рекорд теперь неизвестно.

В администрации Геленджика ФАН рассказали, что температура воды во время заплыва составляла +9,9 градусов. Ивана Пимонова наградили медалями и благодарностью главы курорта.

Добавим, что в Санкт-Петербурге 28 февраля проходят соревнования по зимнему плаванию Участники разделены на 13 возрастных категорий. Самому юному участнику всего 9 лет, старшему — 82 года. Они соревнуются на восьми дистанциях — от 25 до 200 метров.

А в Новосибирске в ночь с 27 на 28 февраля начался «отмороженный заплыв». Это суточная эстафета в ледяной воде. Она посвящена памяти подвига Александра Матросова. На нее собрались около 50 участников зимнего плавания из Новосибирска, Барнаула, Томска и других городов Сибири.

Ранее ФАН писал о том, что сибирские «моржи» провели зимний заплыв через Обь в честь 23 февраля. Участниками зимнего заплыва стали члены федерации закаливания Алтайского края «Белые Медведи». Трое спортсменов провели в холодной воде около одного часа. Одному из участников потребовалась помощь спасателей.