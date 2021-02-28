Начинающие бизнесмены на Кубани смогут получить займы под 0,1% годовых

Краснодар, 28 февраля. В Краснодарском крае решено создать школу стартапов. Ее выпускники смогут получать льготные займы на реализацию своего дела под 0,1% годовых. Сумма, которую готовы каждому желающему дать на продвижение инициативы составит до миллиона рублей. Постановление об этом подписано губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Решение о реализации такого проекта в регионе было принято пару недель назад. Тогда губернатор встречался с представителями молодежных организаций.

«Сегодня молодые люди, которые хотят заняться бизнесом, могут прийти за стартовым капиталом в банк. Но мы все знаем, какие там ставки. Плюс необходимо поручительство или залог, которого у начинающих предпринимателей зачастую нет. Поэтому разрабатываем новый заем для молодежи, условия будут максимально льготными под 0,1% — без залога и поручительств», — сказал Вениамин Кондратьев.

В администрации Краснодарского края ФАН рассказали, что такую поддержку смогут получить лучшие выпускники школы стартапов. Попасть в нее можно по результатам профориентационного тестирования, оно пройдет онлайн.

Обучение будет доступно для молодых людей от 18 до 35 лет включительно. Им расскажут об основах ведения бизнеса, финансовой грамотности, продвижении продукта на рынке и управлении командой, как грамотно вложить деньги, найти партнеров или инвесторов.

Выпускники школы получат и профессиональное сопровождение наставников в течение нескольких месяцев после запуска бизнеса. Обычно такие проекты проходят на базе крупных корпораций, венчурных фондов или технопарков — платно. У молодежи Кубани теперь есть возможность пройти такую программу за счет государства.

Ранее ФАН рассказывал о том, что господдержкой в Дагестане смогут воспользоваться около 50 хлебопекарных предприятий. На эти цели регион получил 80 миллионов рублей.