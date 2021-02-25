Движение большегрузов на Кубани возьмут под усиленный контроль

Краснодар, 25 февраля. В Краснодарском крае решили усилить контроль за движением большегрузов. Дело в том, что очень часто на таких автомобилях невозможно прочитать номера и идентифицировать транспорт, чтобы выписать штраф за перегруз.

Этот вопрос прозвучал во время отчета начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимира Андреева на сессии регионального парламента. Он отметил, что в прошлом году было выписано более тысячи таких штрафов. Депутаты уверены, что их может быть больше.

«В крае в скором времени появится уже 20 пунктов весового контроля. Нужно отладить взаимодействие и привлекать всех нарушителей к ответственности. Давайте объединим усилия и совместно выработаем решение этой проблемы. Мы ежегодно тратим порядка 40 млрд рублей на содержание федеральных, краевых и муниципальных дорог, но они у нас стремительно изнашиваются. Есть факты, когда перевес превышает допустимые значения в четыре раза. С этим нужно бороться», — заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Краснодарский край — приграничный, транзитный и курортный регион, именно поэтому ужесточение мер в отношении большегрузного транспорта адекватная мера, которая позволит сохранить дороги.

Напомним, ранее ФАН сообщал о том, что в 2021 году в регионе отремонтируют, реконструируют и построят 620 километров дорог. На эти цели в дорожном фонде региона предусмотрено более 35 млрд рублей.