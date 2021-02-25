Сотрудник военкомата в Крыму получил срок за «помощь» призывникам

Краснодар, 25 февраля. Сотрудник военкомата в Крыму длительное время помогал призывникам «откосить» от армии. От одного из призывников за получение военного билета он попросил 1000 долларов. На этом случае и «попался» теперь уже бывший начальник отделения военного комиссариата Бахчисарайского района Республики Крым Сергей Яценко.

Военным следственным отделом военного следственного управления Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту доказательства собирались несколько лет. Было установлено, что с декабря 2017 года по июнь 2018 года он совершил 30 подобных преступлений.

«Доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Яценко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)», — рассказали в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

Добавим, что во время предварительного следствия мужчина признал свою вину полностью.

По решению Бахчисарайского районного суда мужчина отправится в колонию общего режима на 4 года и 8 месяцев. Ему также на 5 лет запретили занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с подготовкой и призывом граждан на военную службу.