Синоптик рассказала о последствиях «ультраполярного вторжения» для Кубани

Краснодар, 25 февраля. В ночь на 25 февраля Кубань пережила очередной пик морозов этой зимой. Столбики термометров в регионе опустились до минус 17 градусов. Холоднее всего было в восточных районах региона — Белореченске, Белой Глине, Лабинске.

Уже днем в регион пришел теплый фронт, который принес повышение температуры, в большинстве районов воздух прогрелся до нулевых отметок и даже выше. К примеру, в Краснодаре во второй половине дня было около 2 градусов тепла. По информации синоптиков, температура «подросла» сразу на 10 градусов.

26 февраля в крае ожидается до 6 градусов тепла, а по югу региона будет +7... +9 градусов. Ночные температуры тоже повысятся, местами до +1 градуса, лишь по востоку края все еще морозно — до минус 8. Что касается выходных, то в субботу жители региона успеют отогреться, а вот уже в воскресенье все снова поменяется.

«Ночью 27 февраля местами будет до +5 градусов, а днем по краю потеплеет до +10. Местами по югу до +15. Но в воскресенье придет очередной холодный фронт, который понизит температуру до +1… +6 градусов», — рассказала ФАН Светлана Попова, начальник отдела гидрометеообеспечения регионального ЦГМС.

Светлана Попова добавила, что если в пятницу и субботу в регионе возможны небольшие дожди, то в воскресенье, с прохождением холодного фронта, осадки будут сильными. Ожидаются дожди и мокрый снег. Такая погода совершенно нетипична для Кубани, февраль оказался очень снежным и холодным. Весь месяц регион «штормило».

«Это объясняется ультраполярным вторжением. Воздух к нам поступал из Арктики. Так называемый «мешок холода» захватил не только центральные районы России, Урал, но и Юг», — добавила Светлана Попова.

Что касается прогноза на март, то его синоптики делают осторожно. И уточняют, температуры ожидаются около нормы, только вот жителям региона такая погода может показаться холодной. В начале месяца ночные температуры будут в пределах от минус 6 до плюс 6 градусов. Днем термометры покажут от минус 2 до плюс 10 градусов. В второй декаде станет теплее, уже до +14. Отметим, что вероятность такого погодного сценария метеорологами оценивается в 50-70%.

Такие температурные качели от минус 17 до плюс 15 градусов неминуемо приведут к проблемам со здоровьем у метеозависимых людей. В центре общественного здоровья и медицинской профилактики краевого минздрава ФАН рассказали, что такие перепады температур ощутят на себе дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями. Медики советуют строго следовать советам лечащего врача. Также следует максимально снизить физические и психоэмоциональные нагрузки. Не перенапрягаться. Хороший, сон — один из помощников в этом. Засыпать и просыпаться лучше в одно и то же время. Ложиться надо до 23.00, помещение должно проветриваться. Вечером, перед сном, надо отказаться от гаджетов, не сидеть в социальных сетях. Лучше в это время почитать книгу, послушать легкую музыку.