Почти 80 млрд потратят на строительство соцобъектов и дорог на Кубани

Краснодар, 25 февраля. В 2021 году на возведение социальных и инфраструктурных объектов на Кубани направят колоссальное количество средств — в полтора раза больше, чем годом ранее. Выделены рекордные 42,4 млрд рублей. Об этом на заседании регионального парламента рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что дополнительно удалось выделить более 7 млрд рублей на эти цели. Работы по возведению ряда объектов уже идут. По словам Кондратьева, в этом году будет построено около 100 объектов. Такой масштабной стройки Кубань не видела со времен Олимпиады. Возведут 33 школы, 15 детских садов, более 20 спортивных объектов. В селах и станицах появятся новые офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты.

Есть и важные инфраструктурные объекты, требующие финансирования. В числе приоритетных — укрепление правого берега реки Кубань и строительство новой трамвайной ветки в Краснодаре.

ФАН стало известно, что за последние 20 лет трамвайные пути в краевой столице будут строить впервые. Трамвай в городе называют самым удобным видом транспорта. Из-за перенаселенности очень загружены дороги, автомобилисты часами стоят в пробках. На трамвае же добраться можно почти в любую часть города. Со строительством новой линии будут решены транспортные проблемы жителей микрорайона РИП.

Также губернатор сообщил об увеличении финансирования на ремонт кубанских дорог. Объемы дорожного фонда региона превысят 35 млрд рублей. Он увеличен почти на 3 млрд за счет доходов, которые поступили сверх прогнозируемого уровня и ряда федеральных субсидий.

«В 2021 году объем дорожного фонда региона составит 35,4 млрд рублей – на 2,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Регион находится в лидерах по этому направлению. Объем фонда позволит продолжить строительство обхода станицы Ленинградской, обхода Тимашевска, Яблоновского моста, трассы Краснодар-Ейск», – рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Один из важных «дорожных» проектов – проектирование подъездной дороги к аэропорту в Краснодаре. В целом по краю будет построено, отремонтировано и реконструировано 620 километров дорог. Также средства направят на ремонт и содержание мостов, путепроводов, надземных пешеходных переходов.

Отметим, Краснодарский край уже не первый год сохраняет лидирующие позиции в антирейтинге по числу погибших в результате ДТП. В прошлом году на дорогах края оборвалась жизнь 836 человек. Для сравнения – в Москве в результате аварий на дорогах в 2020 году погибло 376 человек, в Санкт-Петербурге 219.