ФАН узнал сроки возобновления круизов по Черному и Азовскому морям

Краснодар, 25 февраля. Летом 2021 года будут возобновлены круизы по Черному и Азовскому морям. Предыдущий сезон «сорвался» из-за пандемии коронавируса. Сейчас же туристические компании сообщают об открытии морских путешествий.

Предполагается, что в июне теплоход «Князь Владимир» пойдет по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

«Во время круизов гостям лайнера будут показывать яркие шоу-программы на борту, а во время остановок организаторы запланировали познавательные экскурсии. Будут и новинки в этом туристическом сезоне. Это кинотеатр и мюзикл в открытом море. Кроме того, путешественникам будет предложено поучаствовать в приключенческих квестах», — рассказали ФАН в пресс-службе региональной администрации.

Кроме «Князя Владимира» будет работать теплоход «Мустай Карим». За лето он сделает шесть рейсов (из Ростова-на-Дону и Анапы) с программой «Мелодия двух морей». Также организаторы запланировали провести три оборотных круиза «Города античного наследия» из Ростова-на-Дону.

«Маршруты включают в себя стоянки в Ростове-на-Дону, Азове, Порте Кавказ, Новороссийске и Анапе, впечатляющий проход через Керченский пролив под Крымским мостом», — сообщили ФАН в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

В пресс-службе компании «Черноморские круизы» ФАН сообщили, что сезон 2020 должен был стать самым продолжительным. Планировалось, что навигация откроется 1 марта и продлится до конца октября. За это время предполагали сделать 35 рейсов, но пандемия помешала. Роспотребнадзор не выпустил лайнер из порта Сочи. Работа была остановлена 22 марта.

«Туристам, которые оплатили тур, внесли предоплату, забронировали места на отмененные рейсы, были предложены варианты переноса отдыха на 2021 год. В настоящее время мы предлагаем круизы на 2021 год. Первый из них запланирован на 27 июня. Последний на 12 сентября» — рассказали ФАН в пресс-службе компании.

Круизное сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили в 2017 году по поручению президента России. Лайнер «Князь Владимир» был специально приобретен для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты. В прошлом году планировалось «выйти» на Абхазию.

«Соглашение об организации круизного сообщения на Черном море в 2020 году между портами Абхазии и Россией было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Ранее по этому вопросу были достигнуты договоренности по данному вопросу между президентами России и Абхазии. Планировалось шесть рейсов. Тестовый заход в порт Сухума лайнер «Князь Владимир» состоялся 2 декабря 2019 года. До этого момента в последний раз круизные лайнеры заходили в Сухумскую бухту лишь в 1993 году», — сообщили ФАН в «Черноморских круизах».

В минкурортов Кубани ФАН также рассказали, что при стабильной эпидемиологической ситуации летом, в порты Краснодарского края начнут заходить и зарубежные лайнеры.

Международные компании уже сообщили о 14 возможных визитах кораблей. Большинство из них готовы посетить Сочи. Еще два просят стоянки в Новороссийске. В ведомстве уточнили, что рекордным с этой точки зрения был 2013 год. Тогда на Кубани в рамках круизов приняли 56 иностранных кораблей. С 2018 года такие лайнеры в порты Сочи и Новороссийска не заходили.