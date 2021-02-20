Уникальная «кругосветка» стартует из Сочи, ФАН узнал подробности

Краснодар, 20 февраля. Из федеральной территории Сириус, которая в конце прошлого года была выделена из состава Сочи, 3 марта стартует масштабная патриотическая экспедиция «РоссиЯ». Она пройдет вдоль российской границы. Предложенный маршрут будет максимально сложным, но походу не помешает ни плохая погода, ни сложности в дороге.

Экспедиция займет 283 дня, но организаторы не исключают, что вернутся через год. Они посетят 50 регионов России, увидят множество сел и деревень, узнают о быте и обычаях национальностей, проживающих в нашей стране. Называют ее «кругосветкой», только российской. Участники уверены, что только так можно понять все многообразие нашей огромной страны.

Задача экспедиции — показать Россию, богатейшее природно-географическое, историческое, культурное наследие. Рассказать о мощном туристическом потенциале, оценить интеллектуальный капитал и мышление жителей.

Руководитель экспедиции Константин Мержоев рассказал ФАН, что маршрут поделили на семь главных этапов — всего участники пройдут более 34 000 км. Из Сириуса они на велосипедах через Крым доедут до Мурманска. Затем пересядут на ледокол и поедут по Северному морскому пути. Остановятся во Владивостоке. Оттуда на автомобилях поедут в Бурятию. Потом будет пешеходный этап — через Саяны, затем по горным рекам. Далее снова на велосипедах по республикам Северного Кавказа. Вернутся в Сочи планируют к декабрю 2021 года.

Попасть в экспедицию было очень сложно. Ранее был объявлен конкурс, поступило более тысячи заявок, но в основной состав смогли отобрать только девять человек. Пятеро из них кубанцы, остальные — жители российских субъектов. Это опытные путешественники.

«Такие экспедиции дают возможность понять и себя, и других людей, увидеть и лучше узнать свою Родину. Я хочу, чтобы об этом знали люди, особенно молодежь, это лучший воспитательный эффект. А для меня это просто жизнь!», — рассказал ФАН Константин Мержоев

Добавим, всего за время экспедиции в ней так или иначе примут участие около тысячи человек, они будут присоединяться к основному составу в регионах, возьмут с собой тех, кто хорошо ориентируются на местности, знает много о той территории где живет и может показать малоизученные места.

«Для меня самые интересные территории — это северные и северо-восточные территории страны. Люблю неизведанное, поэтому очень интересно будет побывать на Чукотке, в Корякском АО, Якутии. Это будет новое, интересное, увлекательное. Звоните во время экспедиции, будем рассказывать подробности», — делится ожиданиями Константин Мержоев

25 февраля в Москве проведут большую пресс-конференцию о предстоящей экспедиции. На ней будут и те, без кого экспедиция могла не состояться. Ее также посетит министр просвещения России.

Отчет о путешествии будут вести в социальных сетях, правда только тогда, когда будет связь. В экспедиции будет снят фильм о том, как это было. Есть и большая научная составляющая — участники исследуют флору и фауну регионов. А еще будут наблюдать за изменением психологического состояния участников длительного похода.