Уникальные растения сочинского нацпарка могут погибнуть из-за снегопадов

Краснодар, 20 февраля. В Сочинском нацпарке к зиме готовились заблаговременно. Основной упор сделан на защите растений от мокрого снега. Сотрудники парка связывали кроны, проводили обрезку, чтобы кустарники не «сломались». Большинство растений это уберегло от стихии.

«Два дня в Сочи бушевала непогода — сильный снегопад обрушился на город, по данным Гидрометцентра выпала двухмесячная норма осадков. В парке «Дендрарий» мокрый тяжелый снег принес немало ущерба, повредив ветви вечнозеленых деревьев дендрологический коллекции, наблюдался слом стволов и снеговалы», — рассказали ФАН в пресс-службе национального парка Сочи

Все эти дни для безопасности посетителей парк был закрыт. А перед сотрудниками парка стояла задача — стряхнуть тяжелый снег с ветвей. В противном случае многие растения не смогли бы пережить удар стихии.

«На борьбу со снегом и спасению растений вышли все — и не важно, это был начальник или рядовой сотрудник. Парковое хозяйство, зеленое хозяйство, охранники, кассиры, госинспекторы участковых лесничеств, научные сотрудники, сотрудники различных отделов администрации парка. Ущерб удалось минимизировать», — добавили специалисты нацпарка

Отметим, что сейчас для посетителей открыты не все объекты нацпарка. Пока закрытой для туристов остается «Башня на горе Ахун», не принимает посетителей и объект «Агурские водопады». 20 февраля были открыты «Змейковские водопады».

Ну а сам парк «Дендрарий» — одно из знаковых мест Сочи. Его называют «зеленым сердцем курорта». На площади более чем в 46 га собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты. В живой коллекции парка более 1800 видов.