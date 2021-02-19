В центре Анапы сносят скандальную многоэтажку-самострой, ФАН узнал подробности

Краснодар, 19 февраля. 12-этажный самострой в центре Анапы на улице Таманской сносят. В доме находится 156 квартир, по 13 на каждом этаже. Он не был подключен к коммуникациям. Также у дома нет полноценной дворовой территории и парковки. Архитекторы называют это ярким примером точечной застройки.

Анапский городской суд еще в конце 2014 года постановил снести дом, в 2015 году это решение вступило в законную силу. В народе эту многоэтажку прозвали «антипинской», по фамилии предпринимателя, который ее возвел. Только вот сносить незаконную постройку он не торопился. Снова начались суды. Но решение о сносе отменить не удалось.

«Дом теперь будут сносить силами администрации Анапы. Дело в том, что из-за нерасторопности владельца постройки судебные приставы обратились в суд, который обязал муниципалитет снести постройку», — рассказала ФАН Юлия Истомина, ведущий специалист пресс-службы администрации Анапы.

Она добавила, что средства дольщиков на строительство этого дома не привлекались. О том, сколько было продано квартир в этом доме, достоверной информации нет. Но известно точно, что там так никто и не поселился.

«Работам по демонтажу дома сейчас мешает плохая погода, которая установилась и в Анапе. Но до начала апреля дом точно снесут», — добавили в пресс-службе мэрии Анапы.

Ранее был проведен демонтаж перегородок и некоторых несущих конструкций.

Отметим, что в последние годы в Краснодарском крае борьба с незаконным строительством и точечной застройкой ведется наиболее активно. Количество самостроев на Кубани уменьшилось на треть. Если в 2015 году их было свыше 2 000, то сейчас не более 1 300.