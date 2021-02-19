ФАН публикует фото перекрытого из-за мощных снегопадов Крымского моста

Краснодар, 19 февраля. Крымский мост перекрыт уже несколько часов из-за сильнейшего снегопада, который продолжается на Кубани. По актуальной информации, которую ФАН предоставили в ГИБДД по региону, в настоящий момент закрыто движение в обоих направлениях — как в сторону Крыма, так и с полуострова на материк.

В Темрюкском районе, который граничит с мостом, организованы пункты обогрева и перехватывающая парковка для автомобилистов. Временная стоянка размещена в станице Старотитаровской, она может принять до 300 автомобилей.

«Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы. До тех пор пассажирские автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым отправляться не будут, чтобы избежать большого скопления транспорта», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края

Добавим, что в направлении моста дежурят отряды ГИБДД, они перенаправляют автомобили на перехватывающую парковку.

«В районе Крымского моста за ночь выпала месячная норма осадков. Это и стало причиной транспортного коллапса в обоих направлениях. Сильный снег в этом районе будет идти еще несколько часов», — уточнили синоптики краевого гидрометцентра

Сложной остается и ситуация на трассе «Таврида». МЧС по Крыму просит водителей воздержаться от поездок по федеральной автодороге, а также призывает не ездить через Ангарский и Грушевский перевалы.

На Кубани тем временем продолжаются сильнейшие в истории региона снегопады. Минувшей ночью на расчистку региональных дорог вышло 263 единицы спецтехники. Это были комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, бульдозеры.

За сутки для обеспечения комфортного проезда по дорогам региона было использовано 3,7 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ранее ФАН писал о том, что несколько сочинских поселков остались без транспортного сообщения и электроэнергии из-за снегопадов, которые идут практически не прекращаясь.