Эксперт рассказала, как в Краснодарском крае спасают виноградники от морозов

Краснодар, 18 февраля. В Краснодарском крае температура воздуха опустилась до 10 градусов мороза, и по прогнозам синоптиков потеплеет в регионе лишь к марту. О том, как холода переживают местные виноградные поля и сама лоза, ФАН рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов Краснодарского края.

«Многолетняя лоза любого сорта винограда отлично переносит мороз, он представляет опасность для молодой лозы, которую высадили осенью. В разных хозяйствах, в зависимости от количества высаженного урожая, выбирается разная тактика защиты винограда. Где-то молодую лозу просто «прикапывают», а где-то накрывают «с головой», — делится с ФАН председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Краснодарского края Наталья Чибинева.

Погода этой зимой в Краснодарском крае даже радует виноградарей, отмечает она.

«Самое главное — выпал снег. После длительной засухи виноград начал набирать сахар, а теперь ему достаточно воды. Кроме того, снег дополнительно защищает лозу от мороза, поэтому мы очень рады такой погоде и рассчитываем на хороший урожай», — подчеркнула Наталья Чибинева.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как с непривычным для полуострова холодом справляется крымская лоза.