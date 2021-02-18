Мощные снегопады на Кубани: ФАН узнал, что происходит с погодой в регионе

Краснодар, 18 февраля. На Кубани почти неделю продолжаются небывалые снегопады, в некоторых горных районах высота снежного покрова превысила три метра. В других территориях снега выпало в 2,5 раза больше нормы и пока снежный циклон не собирается покидать территорию Краснодарского края.

«За минувшие сутки в крае в крае прошли осадки до 7 мм. Усиливался северо-восточный ветер. Его скорость в Туапсе достигала 16 м/с, в Анапе 17 м/с, в Геленджике 20 м/с, в Новороссийске 27 м/с. Высота снежного покрова по краю составляет от 1 до 73 см», — об этом ФАН рассказал начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник

Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram сообщил о том, что все силы брошены на борьбу с последствиями непогоды. Нарушено транспортное сообщение с пятью сочинскими поселками. Мэр добавил, что снегопад затруднил движение на городских и пригородных маршрутах, наблюдаются сбои в расписании, некоторые маршруты не ходят до конечных остановок.

«По состоянию на 8 утра в Лазаревском районе затруднен проезд в села Тихоновка, Верхнее Буу, Разбитый Котел, Верхнее Лоо, Атарбеково, техника туда направлена. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — рассказал Алексей Копайгородский

Накануне из-за сильного налипания мокрого снега на опоры ЛЭП и провода сочинцы остались без электроснабжения. Аварийные бригады энергетиков работали в авральном режиме, но 18 февраля к 2:00 смогли восстановить подачу электричества во все объекты.

Также в Сочи из-за ухудшения погоды введено ограничение на движение большегрузов. Об этом ФАН сообщили в ГИБДД города-курорта. В ведомстве отметили, что эта мера будет действовать до улучшения погодных условий. Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов воздержаться от использования личного транспорта, тем более, если он эксплуатируется на летней резине.

В целом на Кубани за прошедшие сутки для обработки трасс регионального значения израсходовали более 4 тысяч тонн противогололедной смеси. Ночью на дорогах края было выведено свыше 300 единиц спецтехники.

Школьники нескольких городов ушли на дистанционное обучение. Например, в Горячем Ключе они будут учиться из дома до 20 февраля. А в соседней Республике Адыгея по приказу министра образования школы перешли на такой формат до 23 февраля.