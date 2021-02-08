«Делают из животных мишени»: жестокий отстрел кошек прогремел в Краснодарском крае

Сочи, 8 февраля. Истории с травлей и убийством животных нередки, и последние новости пришли с Кубани. Местные жители сообщили о стрельбе по кошкам в одном из микрорайонов города Сочи. Месяц назад в Новороссийске в кошек стреляли соседи. В конце декабря ― травили на набережной Геленджика.

Издевательства над животными все еще живы в XXI веке, и чаще всего в них участвуют соседи, сообщают волонтеры.

Делают из животных мишени

«Из «воздушки» убита одна наша кошка, у второго кота выбит глаз, а третья пришла с пулей в животе. Коты не причиняют никакого вреда. Соседи просто развлекаются таким образом. Как быть и что делать, ума не приложим. Куда обращаться за помощью?» ― спрашивает жительница Новороссийска.

«В Краснодаре был кот с вросшей пулей, потом исчез, наверное, добили его. Кошка Пулька появилась у нас прошлой весной, была неимоверно истощена, от слабости не могла ходить. Выходили, выжила. Под кожей у нее есть вросшая пуля от «воздушки». Местность одна и та же ― Краснодар», ― делится своей историей терапевт Анжелика Чумакова.

Заботой о бездомных животных сегодня чаще всего занимаются активисты и волонтеры. Программ, поддерживаемых государством, пока не так много, как самих животных, нуждающихся в заботе. Как ранее рассказывал ФАН, в Темрюкском районе сердобольная женщина организовала приют, где сегодня живут 800 собак. Чтобы их содержать, ей приходится брать корм в долг, искать спонсоров, помощников. Всех собак стерилизуют, однако число питомцев растет ― Галина не может пройти мимо очередной покалеченной человеком жертвы.

«Нюрку я подобрала беззубую, всю изрезанную ножом. Ветеринар диагностировал несколько сотрясений мозга — вся голова была в пульках от пневматики, кто-то сделал из нее мишень», — рассказывает со слезами она.

Ответить за причиненное зло

Юристы в таких случаях рекомендуют обращаться к участковому или в прокуратуру. Как рассказали ФАН в пресс-службе МВД Крыма, жестокое обращение с животным с причинением боли, страданий, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или суммой в размере зарплаты за период до шести месяцев (статья 245 УК РФ).

Наказанием также могут стать исправительные работы от трех до пяти лет либо ограничение свободы до одного года. То же самое действие, совершенное группой лиц в присутствии ребенка, с применением садизма или с публичной демонстрацией, наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Это также могут быть исправительные работы либо лишение свободы до пяти лет.

«За 2020 год на территории Республики Крым было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ за жестокое обращение с животными», ― сообщили в МВД Крыма.

О дальнейшей судьбе этих дел пока неизвестно.

Ситуация в Крыму

В Крыму случаи жестокого обращения с животными тоже встречаются. Иногда людей раздражает то, что бездомных животных подкармливают сердобольные граждане, и в какой-то момент в одном месте скапливается большое количество животных. Иногда им нравится насилие.

«Под Симферополем, на дачном массиве «Солнечная долина», в 20 метрах от жилых домов охотники стреляли в собаку. Тут бегают и играют дети, люди гуляют в лесу, каждый из нас мог стать жертвой этого стрелка! Восемь пуль, дробь крупная, на больших животных — оленей, косуль. Одну пулю изъяли, остальные остались в собаке, малышка от боли не может ходить, все время лежит, раны опухли, требуются постоянные болезненные обработки», — пишет местная жительница Татьяна.

Был случай в Симферополе на улице Ракетной 18, когда один из жильцов дома расстрелял четырех кошек. Трое дворовых животных были убиты, четвертую кошку с тремя пулями увезли в больницу. Ее хозяйка ― одинокая старушка, которая и кормила всех этих животных.

В противовес всей этой жестокости ― мисочки-тарелочки, расставленные по укромным уголкам дворов многоквартирных домов, куда как по расписанию люди приносят корм и остатки еды.

«Большинство людей, как пожилые, так и дети, кошек кормят, лечат и даже стерилизуют, — рассказывает жительница Алушты Оксана. — У нашего дома старики прикормили больше 10 котов, так еще есть маршруты, куда люди специально ходят покормить пушистиков этих. Я встречала только неравнодушных, может, потому что сами с ребенком заботимся о животных».

На днях стало известно, что этим летом в Алуште открывают «Котопарк» на 500 кошек. Это будут подобранные бездомные животные, которым сделают необходимые прививки, стерилизуют и дадут возможность жить в тепле и комфорте. Что интересно, местные кошки смогут найти себе новых хозяев ― посетители питомника будут иметь возможность забрать понравившееся животное к себе домой.