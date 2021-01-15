Охранник пляжа в Сочи на глазах у людей насмерть забил дубинкой безобидную нутрию

Сочи, 15 января. В Сочи произошел жестокий инцидент, приведший к смерти хоть и дикого, но безобидного животного. Речь идет о нутрии, которая несколько лет до этого жила в реке Сочи ― милый зверек полюбился местным жителям, поэтому люди часто его подкармливали и фотографировались вместе с ним. Однако 14 января днем произошло непоправимое ― охранник пляжа, на котором непонятным образом оказалось несчастное животное, у всех на глазах забил насмерть животное дубинкой, несмотря на крики и просьбы очевидцев не делать этого.

В соцсетях в комментариях люди пишут, что просто шокированы подобным поведением мужчины, ведь нутрия никому не доставляла проблем, никого не трогала и не нападала.

Местные жители опубликовали последнее видео со зверьком. В комментариях к нему люди требуют привлечь охранника пляжа к ответственности, поскольку его действия могут подпадать под статью о жестоком обращении с животными. Известно, что люди уже обратились в полицию с соответствующим запросом.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Санкт-Петербурге дикие лисы все чаще стали выходить на улицы северной столицы.