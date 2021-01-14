«Земля уходит из-под ног»: в Сочи показали на видео, как в городе сошел оползень

Сочи, 14 января. В Сочи на улице Транспортной неожиданно для всех произошел серьезный оползень на тупиковом участке второстепенной дороги. Судя по видео, опубликованному в местных соцсетях, автомобили удалось спасти, потому что толпа мужчин оттолкала их от места оползня. При этом грузовой авто, сползший вместе с частью дороги, как позже выяснилось, не пострадал.

Также стоит отметить, что запечатленные на видео домостроения стоят на сваях, которые уходят глубоко под землю. Если бы они были построены по иному принципу, то, скорее всего, они бы начали рушиться вместе с дорожным покрытием. Данных о пострадавших нет, однако есть напуганные люди. Женщины, находившиеся на месте происшествия, комментировали это так: «земля уходит из-под ног». На месте уже находятся оперативные службы города, а территория огорожена для безопасности. Вместе с тем очевидно, что дорожным работникам предстоит в будущем серьезная работа по ремонту этого участка.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крыша краснодарского спорткомплекса рухнула из-за снегопада.