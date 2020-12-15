Компания из Новороссийска заплатит за загрязнение Черного моря

Новороссийск, 15 декабря. Загрязнение Черного моря «обошлось» компании из Новороссийска почти в миллион рублей. Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с АО «Зерновой терминал «КСК» 865 тысяч рублей – это сумма ущерба, который предприятие нанесло Черному морю.

Сотрудники Росприроднадзора на эксплуатируемой компанией акватории в порту Новороссийск обнаружили плавающие доски, ветки, бутылки, пакеты и зерновую шелуху. В управлении рассчитали сумму ущерба, но в компании ее не оплатили, после чего дело перешло в суд.

«Я считаю, размер штрафа вполне соответствует «Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам, вследствие нарушения водного законодательства», посредством которой проводился расчет», - сообщил ФАН координатор «Эковахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.

По данным «Эковахты», ссылающейся на текст решения суда, компания пыталась доказать свою невиновность в суде, утверждая, что вышеуказанный нормативный документ не применим к данному случаю, а органами Роспотребнадзора не были представлены доказательства, обосновывающие площадь загрязненной ими акватории.

Однако суд принял их доводы несостоятельными. Кроме штрафа, компанию практически обязали изменить ситуацию с обслуживанием своих причальных сооружений. АО «Зерновой терминал «КСК» теперь должен иметь собственные технические средства очистки акватории от мусора, нефтепродуктов и других вредных веществ.

Комментировать ситуацию по принятому решению суда на терминале пока не хотят, так как собираются подавать на апелляцию, сообщила ФАН представитель компании Елена Корнеева.