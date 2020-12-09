Приют на 800 собак: жительница Темрюка спасает истерзанных людьми животных

Темрюк, 9 декабря. Вопрос о том, что делать с бездомными животными, был и остается в России до конца нерешенным. Сначала собаки страдают от людей, выбросивших их на улицу, потом люди страдают от собачьих укусов и надоедливого лая. Иногда собак забирают в приют, иногда — стерилизуют, надевают клипсу и возвращают на улицы. Но кардинально ситуация пока не меняется. Нужна твердая законодательная база и осознанность самих людей — как содержащих домашних питомцев, так как и тех, кто помогает бездомным.

После скандала в приюте для собак в Севастополе, ФАН заинтересовался тем, как справляются с проблемой в Краснодарском крае, и наш корреспондент выехал в Темрюкский район. Здесь, в часе езды от Крымского моста, организовала убежище для собак Галина Алиева. На ее подворье в станице Фонталовской живут 800 (!) собак.

Дом Галины не выглядит как-то особенно, старенький только. Рядом мотороллер, тюки с сеном, но кого ими удивишь на селе? Слышен лай. Во дворе – спасительница не одной сотни собак, маленькая хрупкая женщина – Алиева Галина.

«Ну что вы стоите, проходите, проходите, не бойтесь, они у меня не кусаются. Но прыгать будут, испачкают, особенно вот этот, большой. Да не бойтесь, они так радуются, – смеется она. – Это Карат, – знакомит с местным старожилом хозяйка. – Край пасти у него порван, покалечили петардой».

С тех пор он живет у нее, 14 лет.

Маленькие, большие, рыжие, пятнистые, лохматые и не очень, собаки отодвигают друг друга головами и лают, пытаются подойти ближе, поставить на тебя лапы, успеть посмотреть в глаза. Не страшно, почему-то веришь, что не укусят. Проходим в дом. Здесь тоже собаки. Сбегаются к хозяйке ото всюду — со стола, протискиваются меж кастрюль, тумб, из темных углов. Тоже лают, прыгают на нас, заглядывают в лицо.

Под одной крышей с ней живут больные – эпилептики, слепые, глухие, хромые, обиженные жизнью животные.

Люди и нелюди

«Нюрку я подобрала беззубую, всю изрезанную ножом, – Галина берет крутящуюся в ногах кудрявую светленькую собачонку. Гладит по шее. – Вот здесь все было в крови, думала, не спасу. А у нее несколько сотрясений мозга, вся голова была в пульках от пневматики, живой мишенью стала кому-то».

После того, как в соседнем поселке отстреливали собак, женщина бродила по обочинам мимо тел и рыдала. Возле одного сидела долго, хотела забрать себе еще раньше, но не успела…

«Они говорят, делают это, чтобы собаки не кусали детей, но их же дети видят, как убивают животных, смотрят на трупы – неужели это выход?» — у Галины срывается голос.

Новоиспеченных питомцев Галина возит к ветеринару, его зовут Вадим. За работу берет полцены, а часто и вовсе помогает бесплатно. Ставит животным прививки, стерилизует, лечит. Когда ночью в приюте случился пожар, он примчался сразу, привез аппарат искусственного дыхания, ставил капельницы, делал перевязки. Женщина говорит об этом со слезами, вспоминает, как сквозь дым хватала на ощупь собак, бежала в ванну, обливала, делала искусственное дыхание… Пятнадцать питомцев спасти так и не удалось.

Как создавали приют

Любовь к животным у Галины с детства. С братом они постоянно приносили домой бездомных четвероногих, мама не возражала. Замуж выходила с богатым наследством – 18-ю собаками, которых с каждым годом становилось все больше и больше.

Двор и огород Галина разделила на несколько участков. По периметру стоят сколоченные деревянные вольеры, на земле насыпано сено. С виду – что-то среднее между контактным зоопарком и скотным двором. Кое-где валяются кругляки оставшегося корма, животные явно не голодают. Как говорит хозяйка, нормы в питании она не соблюдает – да пусть будет больше, лишь бы всем хватило, и сильным, и слабым.

В день уходит 16 мешков корма, по 15 кг каждый. Есть собаки, которым требуется особое питание, им варят кашу. На 2,5 месяца надо 160 тюков сена. Прививки, стерилизация, лечение, транспортные расходы…

На Тамани и в округе нет подобных мест для содержание, по сути, дом женщины выполняет функцию государственного приюта, но Галине работу не оплачивают. Кто-то даже считает сумасшедшей. Откуда же деньги?

«Из Москвы, Санкт-Петербурга помогают, из Волгограда, Краснодара. Собираем пожертвования через Интернет, – отвечает она. – Но все равно не хватает, 600 тысяч рублей долга накопилось поставщикам корма. Сегодня вот опять должны привезти 100 мешков, чем отдавать – не знаю».

Хорошие люди притягивают хороших людей. Часто приходит помогать с собаками Маша, просто так, по доброте душевной. Нескольких питомцев она приютила уже у себя. Есть и другие помощники, волонтеры, которые так же ищут животным новых хозяев.

Москва не сразу строилась

Бывшей грузчице пришлось освоить работу дипломата. Попробуй уживись с соседями, когда каждую кормежку во дворе такой лай. Да и запах.

«Ну потерпите еще чуть-чуть, Москва не сразу строилась», – в очередной раз просит она старушку-соседку.

«Москва» – это приют, который она мечтает открыть. Недавно администрация пообещала выделить землю — 2 га. Но приют она планирует открывать только частный.

«Вы же знаете, в государственных приютах собаку держат всего 21 день, потом, если хозяин не объявился, ее должны выпустить на волю или усыпить. Мы же откроем Фонд, обратимся к предпринимателям…»

В январе 2020 года вступил в силу закон, запрещающий избавляться от животных без передачи их новому владельцу или в приют. Здесь же, в законе прописаны правила, по которым их надо содержать. В приюте должен быть блок изолятора, карантина и даже собственная ветеринарная служба, если в нем живут более 150 собак. Вольер для каждой собаки требуется не меньше 2 кв. м, площадки для выгула – 8 кв. м. На 80 животных нужен один работник. По правилам, Галине нужно содержать штат из 10 человек. Да и еще много чего. Но главное у нее уже есть сейчас – любовь к своим питомцам.

Во дворе у Алиевых полным ходом идет стройка, сын пристраивает к дому еще две комнаты. Если бы себе! Опять для собак — больных и бездомных. Все больше и больше.