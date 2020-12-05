ФАН выяснил, почему семья из Геленджика живет в доме без крыши и с плесенью

Геленджик, 5 декабря. Администрация города Геленджик организовала сбор средств для помощи погорельцу — овдовевшей многодетной матери Ольге Ведерниковой. Используя соцсети, власти города предложили местным жителям собрать 250-300 тыс. рублей, чтобы восстановить крышу пострадавшего дома.

Однако такой призыв с просьбой о помощи возмутил пользователей соцсетей, потому что люди надеялись, что значимую роль в этой ситуации сыграют именно городские власти, и помогут не только размещением постов о помощи Ольге. ФАН связался с женщиной, чтобы выяснить все подробности, а также обратился в администрацию Геленджика для разъяснения ситуации и к адвокату.

Предыстория ситуации

6 ноября крыша дома, где проживала Ольга со своими тремя несовершеннолетними детьми, загорелась из-за неисправности дымохода у соседки. Пожар удалось потушить, однако крыша была полностью уничтожена, что и стало причиной всех дальнейших бед. При этом возгорание признали случайным.

В доме у Ольги повсюду распространяется плесень, из-за чего, предположительно, у детей постоянно болит голова. Очевидно, что жить в таких условиях невозможно, тем более с маленькими детьми — самому младшему всего 3 года. Однако у женщины это единственное жилье, поэтому уже почти месяц семье Ведерниковых приходится жить практически в нечеловеческих условиях на площади в 32 кв. м.

«Когда произошел пожар, тогда вылили около 10 кубов воды, чтобы его потушить, естественно, что все промокло. Но потом две недели была солнечная погода. Мы собственными силами почистили крышу, смели оттуда все, то есть там все высохло. И мы все ждали, когда к нам приедут, но вдруг начались дожди. Из-за чего все началось заново — опять все потекло, намокло. Жалко, что просыхало так долго, но в итоге вот так это закончилось. Спасибо людям, которые помогают», — говорит Ольга.

Настоящий ужас

Также Ольга Ведерникова прислала ФАН фотографии своей квартиры, в которой она сейчас вынуждена жить с маленькими детьми. По ее словам, у образовавшейся плесени есть разные цвета: черный, розовый, желтый и зеленый.

«Даже не представляю, как от этого избавляться. Сейчас ничего не просыхает, потому что в другой половине дома человек съехал. Естественно, там никто не топит, да и труба с печью не подлежит восстановлению. Поэтому та сторона уже вся черная и с плесенью», — пожаловалась Ольга.

Женщина сообщила, что только 24 ноября к ней приехал помощник из администрации и обратил внимание на ситуацию. Затем по деревне им собрали 60 тысяч рублей, которые должны пойти на оплату рабочим за ремонт крыши — материалы пообещали предоставить бесплатно:

«Вчера были люди от администрации (4 декабря. — Прим. ФАН), сказали, что купили металл, а лес будет вечером. В субботу обещают начать работы. Это, конечно, хорошо, но понятно, что дом на данный момент не пригоден для проживания», — сетует Ольга.

С этим действительно сложно не согласиться, особенно после увиденных фотографий с плесенью в доме у погорельца.

Геленджичане возмущены

В комментариях к записям на официальных страницах в соцсетях администрации Геленджика люди также выразили возмущение происходящим.

«А что у администрации города нет ресурса выделить деньги на крышу для многодетной семьи? Ау, соцзащита! Органы опеки, вы где? Где помощь в трудной жизненной ситуации? Еще и многодетной семье!» — написала Алина Александровна. «Всем селом собираем деньги, в том числе пенсионеры. Неужели администрация не может помочь семье с крышей, а не просто разместить пост в своем аккаунте?» — написал другой пользователь под ником belegaanna. «В такой квартире детям жить очень опасно! Им необходимо выделить муниципальное жилье, пока будет ремонт», — добавила anely.ru.

Что говорит закон?

В комментарии ФАН адвокат Никита Воронов рассказал, что в данном случае гражданка не может претендовать на какую-то компенсацию, однако она может попробовать добиться улучшения жилищных условий по существующим госпрограммам, которых сегодня очень много, поскольку ремонтом крыши тут вряд ли обойдешься:

«Тем более женщина вдова и с тремя несовершеннолетними детьми, которая проживает в стесненном для жизни помещении — 32 кв. м. Также у нее нет другого жилого помещения — это тоже повод для того, чтобы, как минимум, переселить семью в безопасное для их здоровья место на время экспертизы и, возможно, будущего ремонта.

То есть в данном случае нужно проводить специальную экспертизу пригодности жилых помещений. Думаю, Ольге необходимо писать обращения в органы местного самоуправления, чтобы они обратили внимание на эту ситуацию и помогли ей встать на учет нуждающегося в жилом помещении».

Собеседник издания добавил, что, к сожалению, по закону местные органы самоуправления не могут вносить в бюджет статью расхода на подобную помощь пострадавшим людям. Кроме того, по его словам, этот случай одновременно ничем не уникален, но и при этом особенный, поэтому он требует более тщательного разбирательства на месте.

Также ФАН направил запрос в администрацию Геленджика, чтобы выяснить, как продвигается процесс оказания помощи Ольге Ведерниковой и ее несовершеннолетним детям, которые, по сути, оказались в заложниках ситуации. Когда ответ будет получен, ФАН его опубликует.