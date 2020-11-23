Миссия — напоить Геленджик: ФАН узнал, как решат проблему с водой на Кубани

Критический уровень пресной воды в водохранилищах стал проблемой номер один не только в Крыму, но и в Краснодарском крае. Жаркое лето и отсутствие необходимого количества осадков чуть не поставили под угрозу курортный сезон в Геленджике, а уже осенью люди стали получать воду по часам.

В срочном порядке для обеспечения жителей и гостей города питьевой водой в окрестностях города начаты работы по разведке новых подземных источников «живительного ресурса». В том, насколько перспективным является такое решение, разбирался корреспондент ФАН.

Главные источники города

Геленджик получает водоснабжение из двух основных источников – Троицкого группового водопровода и Дивноморского водозаборного узла. Если с первым все более-менее в порядке, ресурс подается в постоянном режиме, то со вторым объектом водоснабжения ситуация крайне сложная.

Он представляет собой систему скважин, расположенных в долинах рек Адербиевка и Мезыбь и питающихся за счет их аллювиальных отложений. Количество воды в этих отложениях напрямую зависит от стока реки, который в этом регионе имеет очень неравномерный характер наполняемости и напрямую зависит от погодных условий. В летний засушливый период приток воды в этих галечных отложениях существенно понижается. Соответственно резко падает уровень воды и в скважинах, снижая производительность водозабора. На сегодняшний день остановлена 31 скважина из 35. Они пустые. Уровень подъема воды снизился с 20-ти до 8 тысяч кубометров в сутки.

О мерах по повышению дебита скважин, которые еще 30 лет назад предлагались учеными, рассказал профессор кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Сергей Олегович Гриневский. По словам специалиста, одним из решений проблемы могло стать расширение площади водозабора.

«Количество воды, которое может попасть в водоносный горизонт, во многом зависит от той площади, на которой водозабором производится понижение. Расширение этой условной воронки позволило бы аккумулировать больше воды в аллювиальных отложениях рек во время паводков и использовать эти резервы в критические периоды», — пояснил эксперт.

Среди рекомендаций того периода была и систематическая расчистка русел рек.

«Интенсивность восполнения запасов подземных вод напрямую зависит от проницаемости русла реки. Весенние паводковые воды несут в себе большое количество наносов, и проницаемость падает. Если в районе водозабора проводить периодические чистки русла, то этим также можно увеличить пополнение запасов воды», — считает геолог.

Искать воду будут геологи

О том, насколько соблюдались эти рекомендации на протяжении трех последних десятилетий, судить сложно. Но крайне низкий уровень осадков в последние два года существенно обострил давнюю проблему, заставил принимать экстренные решения. Среди них — разработанная в ноябре единая концепция решения проблемы водоснабжения Геленджика. В рамках инициативы до конца года в границах Дивноморского водозабора будет проведена оценка перспективных запасов воды. Геологическую разведку проведет ОА «Южморгеология».

«В рамках поиска дополнительных источников подземных пресных вод, значимых для хозяйственно-бытового водоснабжения Геленджика, АО «Южморгеология» в настоящее время проводит камеральный анализ архивных материалов, фондовых геологических отчетов и материалов публикаций в открытых источниках с целью оценки перспектив обнаружения пресных вод на территории города и его ближайших окрестностей. Предварительно выделены пять первоочередных перспективных участков, на которых необходимо провести полевые геолого-геофизические исследования в 2020-2021 годах», — рассказал ФАН управляющий директор Егор Михайлович Красинский.

По его мнению, подземные источники в полном мере не решат проблемы водоснабжения города, но могут рассматриваться как дополнительный, весьма значимый, страховочно-компенсационный вариант в комплексе решений водоснабжения города. К такому же выводу пришла и заведующая кафедры региональной и морской геологии Кубанского государственного университета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Любимова Татьяна Владимировна.

«Кроме использования для централизованного водоснабжения подземных вод отложений рек Адерба, Мезыбь, Пшада, Яшамба необходимо оценить потенциал подземных вод трещинного типа. Эти воды имеют повсеместное распространение в верхней части массивов пород верхнемелового возраста, слагающих Черноморское побережье. Здесь водоносность контролируется степенью трещиноватости пород.

Она подчеркивает, что детальные поисковые и разведочные работы на такие пресные подземные воды ранее не проводились, поскольку считается, что производительность таких скважин не велика.

«Анализ тектонической раздробленности позволяет выделить в пределах окрестностей Геленджика 3-4 перспективных участка для постановки поисково-разведочных работ. Однако считать подземные источники панацеей не стоит», — считает геолог.

В перспективе в комплексе мер по водообеспечению должны также проводиться работы по строительству системы водоводов, использованию ресурсов субаквальной разгрузки пресных вод в Геленджикской бухте, организации разделения водопотребления на питьевое и техническое. Источником технической воды при этом мог бы стать опреснитель. Кроме того, по мнению специалистов, важно провести инвентаризацию имеющихся скважин, проверку достоверности сведений по учету водопотребления.

«О приватизации скважин, разумеется, речи не идет. Но если посмотреть, какой объем занимает рассредоточенный водоотбор частного сектора и СНТ, какой объем воды они берут на себя, работая на неутвержденных запасах, то это можно сопоставить с работой еще одного водозабора, объемы и качество воды которого находится вне контроля. При «скученном» или нерациональном размещении одиночных скважин уменьшается общий дебит скважин, и это проблема», — отметила эксперт.

Износ водопровода и увеличение населения

По замыслу краевых властей, наполнение Дивноморского водозабора из подземных источников позволит частично решить вопрос водоснабжения уже к июню 2021 года. В числе долгосрочных мероприятий концепции – реконструкция Троицкого магистрального водовода и строительство нового водозабора в районе села Пшада.

Допустим, износ Троицкого водопровода, который снабжает практически все побережье, превышает 80%. Если ранее водопровод пропускал 200 тыс. кубометров в сутки, то сегодня может максимум дать 140 тыс. кубометров. А этого количества и так не хватает – за последние пять лет уровень потребления воды значительно вырос: в самом Геленджике на 60%, а в целом по краю – на 11%. Кроме того, ежегодно увеличивается прирост туристов на курорты. По сравнению с 2010 годом, количество увеличилось с 11 млн до 17 млн отдыхающих.

Что касается Пшадского водозабора, то только на создание его проекта потребуется порядка 420 млн рублей, однако откуда именно будут идти деньги, еще неизвестно. Источники финансирования будут определены после подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Дополнительным источником водоснабжения в долгосрочном периоде могли бы стать и резервные водохранилища для сбора паводковых вод, считает специалист в области метеорологии и климатологии – заведующий кафедрой геоинформатики Кубанского государственного университета, доктор географических наук, профессор Погорелов Анатолий Валерьевич.

«Степень наполнения таких резервных водохранилищ зависит от конкретной метеорологической ситуации. У нас засухи чередуются с нормальными годами, которых гораздо больше, чем засушливых, и с избыточно влажными. Поэтому паводковые воды не должны уходить в море, а должны использоваться в качестве альтернативного источника воды. Накапливать их необходимо в водохранилищах многолетнего или сезонного регулирования», — убежден климатолог.

Едины эксперты и во мнении, что первоочередной задачей по устранению вододефицита должно стать снижение потерь в сетях водоснабжения. По разным оценкам этот показатель в настоящее время варьируется от 30 до 70%. Реконструкция водоводов во многом послужила бы и росту качества воды, которое в последнее время оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют результаты проверок Роспотребнадзора, проводимых по обращениям граждан. Так, в некоторых жилых домах Геленджика содержание хлоридов и общего железа в воде превышают нормативы в два и более раз. Не соответствуют нормам и органолептические показатели. В связи с этим ресурсоснабжающая организация ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик» дважды привлечена к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ.

К слову, этому предприятию ФАН также адресовал ряд вопросов относительно перспектив водообеспечения курортного города в официальном запросе. Как только ответ от ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик» будет получен, мы обязательно его опубликуем.