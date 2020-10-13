На Кубани мужчина убил ребенка об стену и зарезал его мать

Краснодар, 13 октября. В Краснодарском крае местный житель убил младенца об стену и зарезал его мать, передает сайт местной прокуратуры.

Инцидент произошел 10 октября. В ходе ссоры с сожительницей мужчина ударил своего полуторагодовалого сына головой об стену, в результате чего ребенок скончался. После этого он взял нож и нанес женщине несколько колото-резанные ран в спину, от которых та скончалась.

«По данному факту СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего), в настоящее время проводится предварительное следствие», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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