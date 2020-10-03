В Сочи девушку смыло волной во время фотосессии, появилось видео

Сочи, 3 октября. Россиянку, которая ради эффектного кадра позировала на берегу моря в пасмурную погоду, смыло волной. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сочи любительницу фотографироваться буквально смыло мощной волной. Девушка позировала на берегу, лежа на животе. Она не предусмотрела, что в пасмурную погоду море может быть непредсказуемым.

В результате ее буквально смыло с бетонной плиты. Эти кадры попали на видео, которое опубликовал паблик «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи социальной сети пожурили девушку за то, что она готова на все ради фото и заметили, будто она специально ждала «приключений».