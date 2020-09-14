Российская туристка умерла на пляже в Сочи, появилось видео

Сочи, 14 сентября. Пожилая женщина скончалась на пляже в Сочи. Очевидцы засняли на видео, как отдыхающие туристы пытались ее спасти.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на пляже «Кукуруза» в микрорайоне Мамайка Центрального района города, сообщает портал «ЧП Сочи». Отдыхающие заметили, что женщине в море стало плохо. Без сознания ее вытащили из воды и пытались реанимировать. На видео, снятом очевидцами, видно, как несколько человек стоят вокруг тела туристки, один из них делает непрямой массаж сердца.

Прибывшие на место ЧП медики не смогли помочь пенсионерке и констатировали смерть. По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем во время купания.

Как уточняет «Царьград», по данному факту проводит проверку региональное управление Следственного комитета РФ. Женщине было 75 лет, она приехала отдыхать в Сочи из другого региона. Специалисты проводят экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.

На прошлой неделе сообщалось, что в Италии утонула 33-летняя российская фотомодель из Уфы Галина Федорова. По словам матери девушки, она погибла из-за того, что ее лодку захлестнула большая волна.