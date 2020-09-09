Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Появилось видео с места обрушения балкона в жилом доме Краснодарского края

57
0 Оставить комментарий

Появилось видео с места обрушения балкона в жилом доме Краснодарского края

Москва, 9 сентября. Мужчина и маленькая девочка получили травмы в результате обрушения балкона, находившегося на третьем этаже в Краснодарском крае. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Появилось видео с места обрушения балкона в жилом доме Краснодарского краяИнцидент произошел ночью в одном из многоквартирных домов города Темрюк на улице Чернышевского.  

Появилось видео с места обрушения балкона в жилом доме Краснодарского краяВ результате обрушения балкона травмы получили семилетняя девочка и 29-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу города Сальск.

В распоряжении ФАН появились видеокадры с места происшествия.

Новости партнеров