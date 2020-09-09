Появилось видео с места обрушения балкона в жилом доме Краснодарского края

Москва, 9 сентября. Мужчина и маленькая девочка получили травмы в результате обрушения балкона, находившегося на третьем этаже в Краснодарском крае. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ночью в одном из многоквартирных домов города Темрюк на улице Чернышевского.

В результате обрушения балкона травмы получили семилетняя девочка и 29-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу города Сальск.

В распоряжении ФАН появились видеокадры с места происшествия.