Бушующий на пляже «супершторм» попал на видео в Сочи

Краснодар, 8 сентября. Сильный шторм, вызванный крайне неблагоприятными погодными условиями, в одной из зон отдыха в Сочи сняли на видео. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Sochi Online.

На размещенных в Сети кадрах запечатлено волнующееся море, высокие волны и толпы отдыхающих в прибрежной зоне. При этом некоторые туристы пытаются поднырнуть под потоки воды.

«Сентябрьский супершторм на пляже Ривьера. А туристам хоть бы что», — сказано в подписи к посту.

Подписчики в социальной сети неоднозначно отреагировали на происходящее. Некоторые отметили, что подобные легкомысленные шутки со стихией могут обернуться трагедией.

«Будьте осторожны, море утаскивает любителей!» — написал один из пользователей. «Супершторм — это девять баллов, когда порт смыло, а это так, около четырех баллов волнение», — считает другой.

Стоит отметить, что мощный циклон обрушился на Краснодарский край после длительного периода сильной жары. В регионе идут сильные ливни, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков, местами шел град. В ближайшее время на Кубани прогнозируется гроза, местных жителей и отдыхающих предупреждают о шквалистом ветре, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.