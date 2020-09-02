Нападающий «Краснодара» Ари подарил бабушке на улице свои тапочки

Краснодар, 2 сентября. Нападающий «Краснодара» Ари (Арикленес да Силва Феррейра), проезжая по улице, увидел босую бабушку и остановился, чтобы отдать ей собственную обувь. Видео опубликовала в своем Instagram супруга спортсмена Наталья.

На размещенном видео футболист подходит к пожилой женщине и отдает ей свои тапочки. Кроме того, Ари дал бабушке денег и обработал ее руки антисептиком.

Супруга спортсмена Наталья под видео призналась, что очень гордится своим мужем и призвала всех своих подписчиков совершать больше хороших поступков и чаще спонтанно проявлять доброту.

«Безгранично доброе сердце моего мужа! Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине», — написала Наталья.

Ари — футболист из Бразилии, в 2018 году получивший российское гражданство. Он отыграл 2 матча за сборную России.

Напомним, российская сборная выступает в третьей группе Лиги наций. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав на ближайшие матчи с национальными командами Сербии и Венгрии. 3 сентября подопечные Черчесова встретятся с командой Сербии. Матч пройдет на стадионе московского «Динамо» в Петровском парке. Во втором туре россияне сразятся с венграми на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Матч пройдет 6 сентября.

Станислав Черчесов также подвел итоги «коронавирусного» сезона для сборной, заявив, что на тренерском составе вынужденная дистанционная работа никак не сказалась. А вот то, что футболисты долгое количество времени не тренировались вместе, может сказаться на будущей игре.