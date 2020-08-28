Блогер из Сочи снял видео своей экстремальной проходки по краю башни

Краснодар, 28 августа. Экстремал забрался на башню Ахун в Сочи и прошелся по ее краю. Видео стало вирусным в Интернете и принесло парню бешенную популярность, однако у славы две стороны — одни хотят наказать юношу, другие восхищаются его поступком.

Блогер из Сочи получил письмо от национального парка после того, как экстремальное видео разлетелось по Сети. Однако штраф ему пока никто не выписал. Автор ролика говорит, что записал его специально для онлайн-заявки на участие в одном из шоу. Кроме того, экстремал заявил, что намеревался не просто походить по краю башни, но и совершить пару трюков, передает телеканал «360».

«Людей было много, поэтому нельзя было попрыгать, сделать сальто, на руках походить», — рассказал парень.

Когда он опубликовал видео в Instagram, пользователи стали оставлять как позитивные, так и негативные комментарии. Некоторые подписчики отметили, что действия блогера являются плохим примером.

«Я это прекрасно понимаю, но опять же, мало кто решается к краю подойти», — ответил блогер.

Блогер отметил, что является профессионалом своего дела. Он уверен в своей подготовке, так как специально занимается кроссфитом и воркаутом.